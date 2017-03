LO SPECIALISTA/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Sharon Stone (oggi, 29 marzo 2017)

film prima serata

LO SPECIALISTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - Lo specialista, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione dal titolo originale The Specialist, realizzata in America nel 1994 prodotta e distribuita ai botteghini e nel mercato dell’home video dalla Warner Bros per la regia di Luis Llosa mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi come Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Rod Steiger e Eric Roberts. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LO SPECIALISTA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna di nome May Munro (Sharon Stone) che vive con l'angoscia della morte dei suoi genitori ed è per questo motivo decisa a vendicarla. Decide allora di provare a contattare un uomo di nome Ray Quick (Sylvester Stallone) che è un ex agente della CIA per convincerlo ad aiutarla nella sua vendetta ed ossia uccidere i tre responsabili della morte dei suoi genitori che appunto l'assassinarono quando May era solo una tenera bambina. L'uomo però in un primo momento non ne vuole sapere, ma successivamente inizia ad indagare per conto suo senza riferirlo alla ragazza. Successivamente, si convince e così lo comunica alla ragazza e senza neanche troppe difficoltà uccide i tre assassini Thomas, Strongarm e Carlos. Tuttavia le doti investigative di Ray lo portano a scoprire che lui era solo una pedina nelle mani di May e di un suo superiore, un certo Ned Trent (James Woods) il cui fine ultimo era quello di uccidere lo stesso Ray, l'uomo riesce a farla franca ma a causa di un ordigno May rimane coinvolta nell’esplosione e muore o quanto meno è quello che la ragazza fa credere a Ned Trent. Quest'ultimo, quando lo scopre sentendosi raggirato la minaccia e lei è costretta a rivelargli il luogo del nascondiglio di Ray. May, sentendosi una vigliacca avvisa Ray di cui si è oramai innamorata e lo salva. I due allora cedono alla passione e si nascondono all'interno di una vecchia abitazione di Ray, tuttavia Ned trova il nascondiglio e prova ad uccidere May. Ray però grazie alla sua determinazione e al suo coraggio le salva la vita. I due sono pronti per una nuova vita insieme avendo oramai chiuso con il proprio passato.

