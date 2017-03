Made in Sud

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 29 MARZO 2017: TORNA NELLO IORIO - Terza puntata oggi 29 marzo 2017 per Made in Sud, che ha traslocato al mercoledì sera. I comici del programma di Rai 2 sono pronti a tornare sulle scene, guidati da Gigi D’Alessio, Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci: tra tutti, non mancherà il mitico Nello Iorio, nei panni di un medico decisamente sprovveduto. La settimana scorsa il presentatore lamentava un fastidio agli occhi: vista la carenza di ipotesi e diagnosi proveniente dalla controparte, ha ipotizzato un sonno troppo scarso tra le cause, ricevendo grande consenso da parte del dottore interpretato da Iorio. Lo sketch è continuato con diversi altri suggerimenti di Gigi D’Alessio, pronto a palesare un nuovo problema. Una tosse insistente, che gli impedisce di cantare come vorrebbe: Nello Iorio, nei panni del medico, lo ha fatto mettere al pianoforte, suonando “Si”, “Fa”, “La”, “Reo”, “Sol”, e scatenando le risate del pubblico. Quali cure proporrà in prime time al conduttore di Made in Sud? Clicca qui per vedere il video del suo sketch da RaiPlay.

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 29 MARZO 2017: OSPITE SERGIO SYLVESTRE - Non mancheranno gli ospiti musicali stasera sul palco di Made in Sud. Dopo Giovanni Allevi e Giusy Ferreri la settimana scorsa, un altro cantante farà capolino sulle scene. Il nome annunciato è quello di Sergio Sylvestre, vincitore di Amici di Maria De Filippi e freschissimo partecipante al primo Festival di Sanremo della sua vita. Lo scorso febbraio, infatti, ha partecipato alla kermesse dell’Ariston portando in gara il brano “Con te”. È proprio di qualche giorno fa la notizia che il singolo ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro (clicca qui per vedere il post di Sergio Sylvestre dove viene sottolineata la novità), con più di 25mila copie vendute. I fans del talentoso Big Boy non vedono però l’ora di scoprire come sarà impegnato più tardi, a Made in Sud: in vista una nuova esibizione televisiva per l’artista? Riuscirà a strappare anche qualche risata ai telespettatori, rimanendo in linea con lo spirito del programma?

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 29 MARZO 2017: OSPITE IL COMICO SIMONE SCHETTINO - Sergio Sylvestre non sarà l’unico ospite della terza puntata di Made in Sud: insieme al Big Boy presentatoci da Maria De Filippi, infatti farà capolino anche il comico Simone Schettino, che ha alle spalle una lunga carriera teatrale. Come si legge sulla sua pagina Facebook ufficiale, dopo l’ospitata sul palco partenopeo, sarà pronto a regalare al pubblico le ultime date di stagione del suo spettacolo “Lo scoprirete solo vivendo”. Gli appuntamenti, in particolare, sono fissati i prossimi 31 marzo, 1 e 2 aprile, al Teatro Delle Palme di Napoli. Che cosa avrà preparato, invece, per il piccolo schermo della tv?

