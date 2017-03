MICHELE CARUSO/ Video, la telefonata a Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli in diretta "fatti curare!"

Federica Sciarelli (Chi l'ha visto?)

VIDEO MICHELE CARUSO, CHI È IL DISTURBATORE DI "CHI L'HA VISTO?": FEDERICA SCIARELLI LO SMASCHERA IN DIRETTA - Fuoriprogramma a Chi l'ha visto? stasera con un litigio in diretta: Federica Sciarelli stava conducendo la trasmissione di Raitre, quando è arrivata una chiamata da parte di un uomo che si è detto informato su un caso; si trattava, invece, di Michele Caruso, un giovane nato a Crotone che ha l'abitudine di chiamare le radio sportive romane. È considerato un disturbatore dai conduttori, ma sul suo profilo Facebook si definisce un "intrattenitore radiofonico". Negli ultimi tempi, però, ha deciso di fare un passo avanti, visto che si è cimentato anche nel disturbare i programmi televisivi. E, infatti, oggi va in scena a Chi l'ha visto? una lite in diretta, culminata con l'affermazione di Federica Sciarelli: «Le persone a volte dovrebbero andare a farsi curare». Così, infatti, chiude la telefonata e la parentesi di rara comicità. La conduttrice del programma conosce molto bene tra l'altro Michele Caruso, perché già una volta ha provato a disturbare la sua trasmissione: due anni fa si stava parlando della morte di Domenico Maurantonio quando arriva la chiamata di un uomo che dice di essere stato ospite dell'albergo nel giorno in cui è morto il ragazzo. In quell'occasione è stata la Rete a smascherare Michele Caruso. Evidentemente Federica Sciarelli ha imparato la lezione e oggi ha saputo smascherare il disturbatore, che ha minacciato di denunciare. E intanto sui social network la vicenda è salita subito tra le principali tendenze.

VIDEO FEDERICA SCIARELLI PRESA IN GIRO DA MICHELE CARUSO SUL CASO MAURANTONIO





VIDEO FEDERICA SCIARELLI CHE SMASCHERA UNA NUOVA INCURSIONE DI MICHELE CARUSO SUL CASO DI ALATRI





LA TELEFONATA PIÙ IMPORTANTE DELLA SETTIMANA.

Sciary VS. Sciacallo che telefona in diretta. #chilhavisto pic.twitter.com/e5kOWcmi6t — Leonardo (@leo_Thewall) 29 marzo 2017

