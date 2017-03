MOM 4/ Anticipazioni puntata 29 febbraio 2017: Bonnie sta per ricadere nel vortice dell'alcool?

Mom 4, in prima Tv assoluta su Joi

MOM 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 29 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Mom 4, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Mano cattiva mano buona". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: è il compleanno di Jill (Jaime Pressly) e Bonnie (Allison Janney) decide di acquistare un regalo costoso, ma Christy (Anna Faris) vorrebbe che non superasse i 100 euro. La commessa del negozio si mostra poi molto scortese nei confronti della donna, insinuando che Christy sia una stracciona. Decisa a darle una lezione, ruba alla fine un paio di occhiali molto costosi. A pranzo, Jill non intende ancora parlare con l'ex amica, ma le fa notare che i suoi occhiali nuovi sono di Prada. Bonnie ride sotto i baffi e durante il tragitto di ritorno, decide di fermarsi ad un market per prendere delle birre ad Adam (Justin Long). Sfrutta quindi il suo permesso per paraplegici per sfruttare i parcheggi speciali, ma viene colta in flagrante da un poliziotto. Anche se Bonnie finge di zoppicare, l'agente ha già visto che sta fingendo e le assegna una multa. La madre decide di non dire nulla ad Adam ed in più di contestare la multa, ma all'arrivo del fidanzato, quest'ultimo nota che la donna è stranamente gentile. Adam chiede spiegazioni a Christy, che gli suggerisce di fare delle pressioni a Bonnie perché riveli il motivo. Dopo aver cercato di sviare il discorso, la donna alla fine ammette di aver preso la multa ed il motivo, ma si lascia sfuggire di usare il permesso disabili solo quando fa qualcosa per suo conto. A quel punto deve ammettere anche di avergli rubato il permesso e di averlo plastificato, ma Adam non apprezza di sapere che ha approfittato di chi è realmente in difficoltà. Per riuscire a togliersi dall'imbarazzo, Bonnie decide di puntare tutto sul reato di Christy, rivelando che ha rubato degli occhiali. Divorata dai sensi di colpa, Christy decide di raggiungere di nuovo il negozio di abbigliamento con l'intenzione di rivelare il proprio errore. La commessa, tuttavia, la snobba per rispondere ad una cliente di classe più agiata e così Christy decide di rubare un paio di guanti per vendetta. Durante la riunione degli AA, Marjorie (Mimi Kennedy) confessa di aver mentito al marito per non incontrare la sua famiglia, ma di aver capito che queste cose la riavvicinano all'alcool. Christy e Bonnie si alzano quindi insieme per rimediare ai propri errori. Mentre Bonnie risolve le cose con Adam, Christy confessa i furti alla commessa, riuscendo a stupirla per il coraggio dimostrato nel voler restituire gli oggetti. Nonostante questo, decide di chiamare la Polizia, ma Christy fugge.

MOM 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 MARZO 2017, EPISODIO 9 "MANO CATTIVA E MANO BUONA" - Christy si risveglia infastidita, perché ha trascorso la notte insonne. Rivela infatti alla madre di non essere riuscita a dormire a causa delle avventure amorose fra lei e Adam. Bonnie le ricorda che le ha regalate delle cuffie insonorizzate, ma il loro discorso viene sentito anche da Adam. Sia l'uomo che Christy sono imbarazzati dalla situazione, mentre Bonnie crede che dovrebbero parlare più apertamente di una cosa così naturale. Adam annuncia inoltre di voler fare incontrare B0nnie con il suo migliore amico, ovvero il regista per cui ha lavorato l'anno precedente. Bonnie deve quindi organizzare tutto per la cena, ma non avendo stoviglie decenti, decide di chiedere aiuto a Jill. Anche Marjorie, così come Christy, le fa notare che si tratta di un passo importante nella sua vita di coppia. Bonnie così sotto pressione che inzia a pensare di dover lasciare Adam per non affrontare una cena troppo tesa. Non appena il fatidico momento si avvicina, Bonnie entra sempre più in fibrillazione, soprattutto perché Adam le fa credere per qualche istante che la moglie dell'amico è una nobildonna inglese. Le cose peggiorano quando la coppia di amici si presenta con una bottiglia di vino ed infine si ubriaca con Adam.

