Marco Cartasegna/ Uomini e Donne, il tronista rivela: “Qualcuna ha già catturato la mia attenzione"

Marco Cartasegna, tronista di Uomini e Donne

MARCO CARTASEGNA, IL TRONISTA DI UOMINI E DONNE RIVELA: “QUALCUNA CHE HO VISTO SOLO 2 0 3 VOLTE HA GIÀ CATTURATO LA MIA ATTENZIONE” - Il modello e imprenditore di 26 anni Marco Cartasegna è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne Trono Classico. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il milanese laureatosi con un anno di anticipo in Economia alla Bocconi ha raccontato come è approdato al people show di Maria De Filippi: “Mia sorella Maria è una grande fan del programma e me ne parlava da tempo. Così mi sono convinto e ho mandato l’application. Dopo poche settimane mi hanno chiamato e ora eccomi qui”. La speranza di trovare l’amore vero standosene seduto sulla poltrona rossa c’è e il ragazzo ha rivelato di avere già qualche preferenza: Prima di tutto spero di emozionarmi. “Qualcuna ha già catturato la mia attenzione, nonostante l’abbia vista solo due o tre volte”. Il tronista ha parlato anche della rivalità con Luca Onestini: “Per me non c’è nessun tipo di competizione, anche perché i sentimenti superano la gara. Se una ragazza mi interessa, vado per la mia strada”. Al 26enne non importano le critiche: “Mi interessano solo quelle delle persone a cui voglio bene. Il resto non m’importa. Leggo commenti positivi e sorrido, quello negativi neanche li leggo“.

© Riproduzione Riservata.