NESSUNO MI PUO' GIUDICARE/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova (oggi, 29 marzo 2017)

NESSUNO MI PUO' GIUDICARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST - Nessuno mi può giudicare, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 27 marzo 2017 alle ore 21.25. Una pellicola italiana di genere commedia diretta dal regista Massimiliano Bruno nell’anno 2011 mentre per quanto concerne il cast vede la presenza di alcuni famosi interpreti italiani come Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Caterina Guzzanti e Valerio Aprea. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NESSUNO MI PUO' GIUDICARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna di nome Alice (Paola Cortellesi) che vive nella sua bella villa a Roma e svolge una vita fatta di lusso e agiatezza. Ha un marito di nome Pietro che è un noto imprenditore, un figlio di nove anni e uno stuolo di domestici che le permettono di vivere con comodità senza dover pensare alle faccende domestiche. La sua vita è perfetta non le manca proprio nulla, tuttavia all’improvviso accade qualcosa che sconvolge per sempre la sua vita. Il marito perde la vita in un disastroso incidente stradale, il trauma di questo lutto è forte. A questo però si aggiunge il fatto che ben presto viene a sapere dal loro avvocato che il marito l’ha lasciata nei guai in quanto è piena di debiti e per di più i loro conti concorrenti sono in rosso. Alice è sconvolta, decide allora di licenziare i domestici e vendere la villa. Trova allora un piccolo appartamento in un quartiere popolare ma tutto ciò non le basta a coprire i debiti in quanto nenche la vendita della villa può fare tanto. Decide allora di dover fare qualcosa per risollevare le sue sorti, si ricorda perciò di una escort di nome Eva che ha conosciuto poco tempo prima e decide di contattarla. Il suo obiettivo è riuscire a guadagnare quanto più possibile in meno tempo per far fronte agli ingenti debiti anche se questo significa vendere il proprio corpo. Alice però nel frattempo fa la conoscenza di un ragazzo di nome Giulio (Roul Bova) che è il gestore di un internet point e tra di loro scatta subito l’amore. Alice, poiché si vergogna di quello che fa gli racconta di fare la commessa in un negozio sportivo, ma ben presto la verità viene a galla e Giulio la lascia sentendosi ingannato. Per fortuna a fare avvicinare i due innamorati sarà Eva che mostrerà a Giulio il motivo per cui Alice è dovuta scendere a compromessi. Le cose tra i due si risolvono e una volta pagati tutti i debiti Alice lascerà la carriera di escort lavorando come cameriera.

