Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 29 marzo 2017 a LatteMiele: Aquario, Ariete, Leone e tutti gli altri

Paolo Fox, oroscopo del giorno

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 29 MARZO 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Paolo Fox ha fatto l'oroscopo per la giornata di oggi, mercoledì 29 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere i segni zodiacali che possiamo considerare flop. Il Saturno opposto nel segno creerà dei problemi per i Gemelli che devono trovare la forza per uscire da situazioni che li fanno sentire bloccati. Nei prossimi giorni potrebbero esserci poi delle circostanze in cui ci saranno dei dubbi a livello economico dove di certo non si deve avere fretta. Vive alcune giornate un po' agitate lo Scorpione che non riesce a trovare la strada per risolvere qualcosa. Bisogna pazientare perchè le stelle dicono che la seconda parte dell'anno sarà strepitosa. Il Capricorno è nervoso e non riesce a mantenere la calma in diverse situazioni importanti e anche se di recente è riuscito sempre a portare a casa dei risultati più che soddisfacenti. Serve l'intervento di qualcuno che possa dare punti di riferimento.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 29 MARZO 2017, A LATTEMIELE: TOP - E' interessante andare a vedere i segni zodiacali considerati top nell'oroscopo fatto da Paolo Fox su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi mercoledì 29 marzo 2017. Il sole è nel segno per i nati sotto l'Ariete e sicuramente il weekend sarà molto importante per diverse situazioni. Si privilegia l'amore ma anche in amicizia le cose andranno bene. Alcuni saranno costretti a rivolgersi a un legale. Anche il Toro ha una bella energia e riesce a sfruttare diverse occasioni. L'unico problema è legato al fatto che bisogna saper dosare le forze per evitare di ritrovarsi in situazioni scomode e difficili da affrontare. Per il Leone ci sono delle stelle molto importanti in questi giorni che possono portare a cambiare idea su alcune cose. A volte si è nervosi però si riesce a fare buon viso a cattivo gioco voltando sempre pagine. Non è il caso di farsi prendere dalla rabbia e bisogna sempre essere chiari e molto pazienti con diverse persone.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 29 MARZO 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox è tornato a fare il suo oroscopo su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi mercoledì 29 marzo 2017. L'Ariete può sicuramente vivere un momento sereno perchè nel segno continua a muoversi il sole. Si sta cercando di affrontare delle situazioni che preoccupano di petto perchè ormai non si può più rimandare niente. Il Toro conclude il mese con una spinta importante d'energia anche se deve dosare le forze per un possibile nuovo calo. Saturno è opposto ai Gemelli che devono superare un periodo non facile. Ci sono però alcuni pianeti molto favorevoli che ritirano su il tutto. Il Cancro dovrà soffrire l'invidia di qualcuno che prova a metterlo in cattiva luce. C'è comunque la forza per riuscire ad uscire da una situazione che non piace di certo. Le stelle più importanti sono nel cielo del Leone che però deve essere fermo senza costringersi a dei ripensamenti che potrebbero essere preoccupanti. La Vergine è molto organizzata e responsabile, deve però farlo in tutti i campi e aspettare un venerdì che riserverà delle sorprese davvero molto interessanti.

