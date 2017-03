Principe Harry e Meghan Markle/ I due piccioncini sono i nuovi vicini di casa di William e Kate

Il Principe Harry del Galles

PRINCIPE HARRY, LA FIDANZATA MEGHAN MARKLE VA A VIVERE CON LUI A KENSINGTON PALACE - Va a gonfie vele l’amore tra il Principe Harry e Meghan Markle, la sua fidanzata. I due si frequentano da diversi mesi e i due starebbero per andare a vivere insieme, come riferito dal Daily Mail: la convivenza potrebbe a quel punto essere il preludio del matrimonio. La loro relazione è stata ufficializzata con un comunicato stampa diffuso da Kensington Palace e pubblicato sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram del Palazzo Reale. Da tempo ormai i giornalisti si erano messi a “perseguitare” l’attrice e i suoi famigliari per avere gli ultimi gossip sulla loro storia d’amore. Il principe Harry avrebbe quindi messo finalmente la testa a posto con la 35enne americana entrata nella sua vita l’estate scorsa. Secondo le fonti vicine ai reali riportate dal Daily Mail, a Kensington Palace fervono i preparativi per ristrutturare un appartamento e farne il loro nudo d’amore: “Posso svelare che il principe 32enne sta per trasferirsi in un nuovo appartamento a Kensington Palace dove vivrà con la star di “Suits” Meghan. Lui continua ad andare in giro chiedendo quando la nuova abitazione sarà pronta. Sembra avere fretta di trasferirsi”. Attualmente i due vivono ancora in continenti diversi ma presto Meghan lascerà il Canada per andare a convivere con il suo principe. Il loro appartamento si troverebbe accanto all’ala dove si trasferiranno William e Kate.

