QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA 4/ Anticipazioni: La Pina commentatrice e altre novità (puntata 29 marzo 2017)

La Pina (foto da Facebook)

QUATTRO MATRIMONI IN ITALIA 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 MARZO 2017: LA PINA E TANTE NOVITÀ SU FOX LIFE - Pronti per un viaggio di nozze da sogno? Qualcuno sarà davvero in grado di aggiudicarselo, dal momento che oggi - mercoledì 29 marzo 2017 - su Fox Life partirà la quarta stagione di Quattro matrimoni in Italia. Le novità che bollono in pentola sono diverse: partiamo dalla principale, che si è personalmente annunciata anche nel promo diffuso in questi giorni sulla rete. Si tratta de La Pina, celebre dj radiofonica, da molto alla guida del programma Pinocchio insieme a Diego Passoni (che ha appena concluso il suo impegno a Dance Dance Dance): il pubblico televisivo la ricorderà anche in qualità di concorrente a Pechino Express e come commentatrice a X Factor, nel 2012. Ora è pronta ad intervenire con i suoi commenti, accompagnando tutte le rivali a cerimonie e celebrazioni, che con pranzi, location, vestiti e dettagli rimangono assolutamente al centro dello show: il meccanismo sarà sempre lo stesso, ma questa volta saranno proprio i protagonisti a cambiare, di volta in volta. Come annuncia MondoFox, infatti, capiterà per esempio un episodio in cui saranno quattro mariti a sfidarsi (e non quattro mogli) e un’altra occasione in cui tutta la coppia sarà pronta a scendere in campo. Sembra proprio che ne vedremo (e ne ascolteremo) davvero delle belle…

© Riproduzione Riservata.