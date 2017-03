RAZ DEGAN/ L'Isola dei Famosi, bacio di Giuda da Samantha De Grenet e nuova nomination, arriverà in finale?

Raz Degan

RAZ DEGAN IN NOMINATION: CONTINUA AD ESSERE LUI IL FAVORITO? (ISOLA DEI FAMOSI, OGGI 29 MARZO) - La nona puntata de L'isolda dei famosi si è conclusa con qualche sorpresa ma anche con la solita conferma: Raz Degan andrà nuovamente al televoto, anche se la prossima settimana la sua salvezza non sarà troppo scontata. Se ieri, infatti, l'israeliano ha avuto vita facile contro Samantha De Grenet, uscita con il 72% dei voti, ben diverse saranno le cose il prossimo martedì quando dovrà scontrarsi niente meno che con Giulio Base (nominato dal leader Simone Susinna). Riuscirà a sopravvivere a questa nuova difficile prova? Mentre Malena, Nancy Coppola e lo stesso Susinna possono già godere l'ambita semifinale, i fan di Raz Degan sui social network non hanno dubbi: sarà lui il prossimo a raggiungerli! I commenti positivi nei confronti del loro idolo sembrano infatti lasciano tutti d'accordo: 'Forza Raz se l'unico con il vecchio stampo la gioventù di oggi sono tutti mammoni e non sanno cosa significa sacrificio e determinazione!? , ' Raz deve vincere l'Isola, forza sei tutti noi!'

