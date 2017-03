SAMANTHA DE GRENET/ L'Isola dei Famosi 2017 verso il gran finale senza la sua regina che dice no ai primitivi!

Samantha De Grenet

SAMANTHA DE GRENET, LA SHOW GIRL TORNA A CASA: I COMMENTI DEI FANS! (ISOLA DEI FAMOSI, OGGI 29 MARZO) - Con il 72% dei voti del pubblico da casa, ieri sera Samantha De Grenet è stata eliminata da L'isola dei famosi. Si tratta di una percentuale molto alta, che conferma il poco gradimento nei confronti della regina che ha definitivamente deciso di porre fine alla sua esperienza nel reality show. Per lei non ci sarà l'Isola dei primitivi ma un ritorno a casa diretto, dove la concorrente potrà riabbracciare il marito e il figlio di cui tanto ha sentito la mancanza. Prima di partire, però, Samantha ha lasciato un chiaro messaggio al suo storico rivale Raz Degan, con il bacio di Giuda, che ha mandato dritto in nomination uno dei papabili vincitori di questa edizione. L'eliminazione di Samantha De Grenet ha fin da subito scatenato una grande discussione nei social network dove i suoi fedeli sostenitori si sono detti dispiaciuti per questo addio: ' Samantha hai dimostrato a tutti la tua grandezza, hai dato uno schiaffo morale a tutti quelli che dicevano che stavi li solo per vincere, alle vere vipere non hai dato soddisfazione, l'isola senza te è finita' , ' Samantha fregatene di tutti coloro che ti criticano, vai avanti per la tua strada, che sei andata alla grande'.

