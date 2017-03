SERGIO SYLVESTRE / In concerto a Roma e Milano (Made in Sud, 29 marzo)

Made in sud

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 2: IN CONCERTO A ROMA E MILANO (MADE IN SUD, 29 MARZO) – Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Rai 2 un nuovo appuntamento con il programma comico Made in Sud condotto dal cantante Gigi D’Alessio assieme a Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci. Una puntata che come sempre si preannuncia ricca di spunti comici ma anche di tanta buona musica grazie alla presenza di un super ospite come il cantante italo – americano Sergio Sylvestre reduce dall’esperienza sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Per Silvestre un periodo di grandi soddisfazioni professionali e soprattutto ricco d’impegni. Infatti, dopo questa ospitata nel programma di Rai 2 il buon Sergio è atteso domani sera all’Orion Live Club di Roma per un’attesa tappa del suo Sergio Sylvestre Live Tour. Come se non bastasse venerdì 31 marzo è atteso dai propri fans a Milano per la tappa ai Magazzini Generali. Insomma, il vincitore dell’ultima edizione di Amici è sempre più protagonista nella scena musicale italiana.

SERGIO SYLVESTRE, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 2: “CON TE” DISCO D’ORO, IL POST DI RINGRAZIAMENTO (MADE IN SUD, 29 MARZO) – Nella puntata di Made in Sud in onda questa sera su Rai 2 oltre alle tante divertenti gag preparati dagli artisti del programma comico, ci sarà la possibilità di ascoltare della buona musica grazie alla presenza di Sergio Sylvestre. In attesa di ascoltarlo dal vivo sul palcoscenico del secondo canale Rai vi segnaliamo un post pubblicato dallo stesso Sylvestre sul proprio account Instagram nel quale viene fatto riferimento ad un nuovo riconoscimento della bontà della propria produzione musicale. Nello specifico il brano con cui ha gareggiato nella 67esima edizione del festival di Sanremo è stato premiato con il Disco d’oro. Nel post in cui campeggia una foto di Big Boy al fianco di un disco d’oro, c’è anche una frase di ringraziamento da parte dell’artista nei confronti dei propri fan: “Hey Big Hearts.. ho una notizia meravigliosa! #ConTe è stato certificato disco d’oro da @fimitalia / GFK! Vi voglio bene.. grazie #SergioSilvestre”. Clicca qui per vedere il post.

