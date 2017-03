STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Le Iene Show, Il Segreto (mercoledì, 29 marzo 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 29 MARZO 2017 - Sarà un mercoledì sera da non perdere sui canali in chiaro Mediaset. Il 29 marzo ci sarà da divertirsi con numerosi film d'autore, ma anche con serie tv e programmi d'intrattenimento storici. In ottica ascolti, occhio alla celeberrima serie 'Il Segreto', alla satira de 'Le Iene Show' e ad un film classico come 'Lo specialista'.

La nostra avventura tra le reti Mediaset inizia con Canale 5 che propone un pezzo da novanta della programmazione come 'Il Segreto', telenovelas ormai passata alla storia che tratta le vicende dei Montenegro, famiglia della borghesia ispanica. Tra i protagonisti questa volta a spiccare è il Sergente Longinos che riesce ad arrestare gli anarchici, rei di avere assaltato la Quinta Miel Amarga. Nel frattempo Matias arriva alla conclusione che tra i complici degli stessi anarchici c'è anche Rafaela. Nella puntata seguente Camila si ritrova a fare i conti con un fastidioso morbillo e verrà curata personalmente da Hernando. Hipolito dal canto suo intasca gli incassi della boutique con il benestare di Gracia e, di nascosto, li dona ad Onesimo. A seguire, a partire dalle 23.30, ecco l'approfondimento giornalistico di Matrix. Saranno ancora una volta Nicola Porro e i suoi ospiti ad affrontare i temi scottanti di attualità, cronaca e costume. Su Italia 1 serata all'insegna della satira e dei servizi taglienti de 'Le Iene Show', programma che nella versione del mercoledì è presentato dalla premiata ditta composta da Ilary Blasi e Teo Mammucari. Ancora una volta spazio a servizi giornalistici che, senza disdegnare un approccio ironico, esplorano i limiti strutturali del sistema Italia e le peculiarità (talvolta anche macabre) di realtà a noi lontane.

Palinsesto nel segno dei film d'autore su Rete 4. In prima serata ecco 'Lo Specialista', film d'azione che vede protagonisti attori del calibro di Sylvester Stallone e James Woods. L'opera narra le vicende di Ray Quick, ex agente CIA grande esperto in esplosivi. Lo stesso Rick verrà assoldato da May Munro per uccidere i killer dei suoi genitori. A seguire, a partire dalle 23.10, spazio a 'Il caso di Thomas Crawford, film con Anthony Hopkins e Ryan Goslin. L'opera è incentrata sulla vita di Ted Crawford, che confessa l'omicidio della moglie ma poi a processo decide di dichiararsi innocente. Crawford si ritroverà a contrastare il giovane avvocato Willy Beachum, che però - almeno all'inizio - non si rivelerà all'altezza della situazione. Guardando ai canali minori, su La 5 ecco 'About a boy', celebre film con Hugh Grant. Protagonista della storia è Will, single trentottenne che ama le donne e che vive di rendita grazie ad un vecchio successo musicale del padre. A cambiargli la vita sarà Marcus, un bambino che conosce tramite un'associazione di genitori single. Su Mediaset Extra serata invece all'insegna de 'L'isola dei famosi', reality che vede protagonisti assoluto il sex symbol Raz Degan. Su Iris spazio invece a 'Fino a prova contraria', thriller del 1999 che vede protagonisti attori del calibro di Clint Eastwood e James Woods. Grande film anche su Iris, che propone il celebre 'Ocean Eleven', opera con George Clooney che narra le vicende di un gruppo di ladri dal grande ingegno. Chiudiamo la nostra carrellata con Italia 2 che manda in onda due puntate della famosissima serie tv 'Law & Order' (in programma gli episodi 'Una famiglia in ostaggio' e 'Incomprensioni'); su Boing, invece, spazio alla telenovela per bambini 'Yo soy Franky' e al divertentissimo cartone animato 'Clarence'.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

CANALE 5

21:15 IL SEGRETO, telenovela

23:30 MATRIX, approfondimento giornalistico

ITALIA 1

21:10 LE IENE SHOW, intrattenimento

RETE 4

21:15 LO SPECIALISTA, film

23:10 IL CASO THOMAS CRAWFORD, film

LA 5

21:10 ABOUT A BOY - UN RAGAZZO, film

MEDIASET EXTRA

21:15 L'ISOLA DEI FAMOSI, reality show

IRIS

21:00 FINO A PROVA CONTRARIA, film



ITALIA 2

21:10 OCEAN'S ELEVEN - FATE IL VOSTRO GIOCO, film

TOP CRIME

21:10 LAW & ORDER - UNITÀ SPECIALE (2 episodi), serie tv

BOING

21:20 YOY SOY FRANKY, telenovelas per bambini

22:10 CLARENCE, cartone animato

