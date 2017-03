STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Nessuno mi può giudicare, Made in sud (mercoledì, 29 marzo 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 29 MARZO 2017 - La prima serata del 29 marzo inizia su Rai Uno alle 20:30: Amadeus conduce Soliti Ignoti - Il Ritorno, varietà musicale che anticipa il film delle ore 21:25 Nessuno mi può giudicare, una commedia brillante in salsa all'italiana. In seconda serata, dalle 23:15, torna Bruno Vespa con Porta a Porta: informazione, attualità e ospiti in studio per un appuntamento da non perdere con l'informazione. Su Rai Due il prime time parte dalle ore 21:05 con Dire Niùs, striscia preserale di divertimento a cura della Gialappa's Band. Alle ore 21:20 la comicità di Made in Sud, quest'anno presentato dal cantante napoletano Gigi D'Alessio insieme a Fatima Trotta e a Elisabetta Gregoraci. Dalle ore 23:30 torna l'informazione con Michele Santoro che presenta Animali come noi, programma dedicato all'appronfondimento politico. Su Rai Tre, alle 20:10 il consueto appuntamento con Gazebo Social News, a seguire la sit-com napoletana, dalle ore 20:40 Un posto al sole, subito dopo a partire dalle 21:15 il programma di servizio pubblico Chi l'ha visto?. Le notizie ripartono dalle ore 00:00 con il TG3 Linea notte, dedicato all'informazione notturna.

Su Rai 4 la serata parte con la striscia comica Lol :-), dalle 20.30 va in onda l'episodio 66, alle ore 21:05 c'è il film storico L'Ultima Legione, mentre alle ore 22:45 Predators, ultimo capitolo della saga fantasy Alien. Su Rai 5 film per tutti i gusti: alle ore 21:15 le avventure dello spericolato Mister Dynamite nel capitolo The Rise Of James Brown. A seguire due speciali dedicati alla musica rock: alle 23:20 va in onda Rock Legends - Special "Abba" mentre alle ore 00:05 c'è Rock Legends: Muse. Su Rai Movie dalle ore 21:20 tornano le missioni speciali dell'agente di sua Maestà 007, stavolta nel capitolo Zona pericolo, alle ore 23:35 Movie Mag, rotocalco di informazione dedicata ai prossimi film in uscita al cinema. I film tornano dalle ore 00:05 con il triller americano Chloe - Tra seduzione e inganno. Infine c'è il palinsesto di Rai Premium: alle ore 21:20 Blue Bloods 2 - Nero e blu, serie tv americana dedicata al crimine, un'ora dopo alle ore 22:05 nuovi episodi di Blue Bloods 2 intitolati Cuori solitari e Il giorno del ringraziamento. A chiudere, a partire dalle ore 23:40, c'è la serie Miss Fisher: Delitti e misteri 2, l'episodio è Sangue sull'asfalto.

