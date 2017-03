STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Agents of Shield e I Tudors (mercoledì, 29 marzo 2017)

Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 29 MARZO 2017 - Film e serie tv americane, la prima serata su Sky di mercoledì promette tante emozioni. Accendete il vostro televisore e sintonizzatevi su Sky il 29 marzo: ecco cosa ci sarà in tv.

Su Fox ci sono le grandi serie tv americane: alle ore 21 tornano gli Agenta of Shield con la loro lotta al crimine, alle ore 22 le battaglie fantasy di Legion mentre dalle ore 23 ci sono gli scienziati bizzarri di Big Bang Theory. Su Sky Uno, invece, ci sono i film: il preserata inizia alle ore 20.30 con la rassegna stampa di Edicola Fiore condotta da Fiorello e Stefano Meloccaro. Alle 21 c'è il film Il primo amore non si scorda mai con il comico Alessandro Siani ed Elisabetta Canalis mentre alle ore 22 c'è Perdersi e ritrovarsi, programma d'attualità che aiuta le persone in crisi a ritrovare se stesse. Su Fox Life troviamo invece programmi di intrattenimento: per le spose novelle alle ore 21 c'è Quattro matrimoni in Italia; alle ore 22 lo show al femminile Parla con lei mentre dalle ore 23 ritorna Quattro matrimoni in Italia. Sky Atlantic propone le grandi serie tv americane: alle ore 21 in onda le avventure regali e le battaglie epiche de I tudors, l'intrigo va in scena a partire dalle ore 22 In treatment, serie tv italiana firmata da Sergio Castellitto giunta alla sua seconda stagione. Infine dalle ore 23 c'è Big Little Lies, piccoli bugiardi. Crimine, misteri, omicidi e indagini su Fox Crime: dalle ore 21 ci sono le inchieste del pool di avvocati di Law and Order mentre alle ore 22 con Criminal Mind si torna ai giallo e al poliziesco.

Sky Cinema 1 propone due film americani, alle ore 21 Le mitiche Targarighe ninja, a seguire dalle ore 23 il romantico Il fiore nel deserto. Sky Cinema Comedy punta invece sulla comicità: alle ore 21 La figlia del mio capo con Aston Kutcher; a seguire dalle ore 23 le avventure tra il serio e il faceto di Mr.Deeds. Divertimento per famiglie su Sky Cinema Family: appuntamento alle ore 21 con Windstorm - Contro ogni regola, mentre alle 23 c'è l'avventura con Aiuto ho ristretto la prof. Sky Cinema Passion offre due vecchi indimenticabili film: alle ore 21 I ragazzi della mia vita, in seconda serata ripropone Bull Durham - Un gioco a tre. Infine un po' di azione su Sky Cinema Max: alle ore 21 va in onda l'action movie statunitense dal titolo Tower Block; subito dopo alle ore 23 un classico con Vin Diesel nei panni de Il risolutore - A Man Apart.

