Selvaggia Lucarelli/ Attacco a Maria De Filippi: "A Sanremo ha detto una cosa gravissima!", ecco quale!

Selvaggia Lucarelli vs Maria De Filippi

Selvaggia Lucarelli critica con Maria De Filippi: "Ha detto una cosa gravissima a Sanremo", ecco di cosa si tratta - Selvaggia Lucarelli ha una parola (buona ma soprattutto cattiva) per quasi tutti. Anche Maria De Filippi finisce nel mirino della giornalista che, in una recente intervista rilasciata al portale Davidemaggio, fa alcune riflessioni sul mondo del web e della TV generalista. Con un punto in particolare la Lucarelli non è d'accordo e ha a che fare con la tv pubblica: “A me questa manfrina della TV pubblica che siccome la paghiamo noi ha il dovere di offrire contenuti culturali mentre il resto della TV può fare come min**ia vuole non va giù. - sbotta Selvaggia, che sposta la riflessione proprio sulle più note conduttrici di Canale 5 - Maria De Filippi a Sanremo per me ha detto una cosa gravissima, passata totalmente inosservata. “La mia TV non educa, racconta la realtà così com’è”. Non è vero un caz_o. La sua TV educa eccome, la D’Urso educa eccome, lei, loro hanno un bacino di utenza nel sud Italia che fa impressione. Uomini e donne e i tronisti, per dire, non raccontano nulla ma alimentano, costruiscono, ispirano. Diventano modelli. E io me ne dovrei fregare perché non pago 7 euro al mese per vederla? Umberto Eco diceva l’esatto contrario: “In TV il problema non è che non si faccia cultura. È che tutto fa cultura”.

Selvaggia Lucarelli critica con i programmi di Maria De Filippi: "La sua tv educa eccome!" - L'opinione di Selvaggia Lucarelli è chiara e probabilmente condivisibile da molti telespettatori. La tv fa culctura ed educa e infatti la giornalista e giudice di programmi come "Ballando con le stelle" e "Eccezionale Veramente" continua: "Se uno come Alberto Manzi con il suo mitico programma TV “Non è mai troppo tardi” ha contribuito all’alfabetizzazione degli italiani negli anni 60 non si capisce perché non potrebbe valere anche il contrario. - così continua - Io ogni tanto guardo schifezze in TV, ma ho spirito critico e cultura a sufficienza per rendermi conto che guardo una schifezza e ci rido su. - e conclude con l'ultima riflessione sui programmi della De Filippi - Vedo C’è posta per te ogni tanto e mi diverto, ma non penso che quel baraccone rappresenti il giusto modo di risolvere i conflitti e non penso che Maria sia un giudice di pace.”

© Riproduzione Riservata.