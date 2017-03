Shalpy/ "Mi hanno sputato per strada perché sono gay, ora mi hanno sedato" (La Vita in Diretta)

shalpi la vita in diretta

Shalpy, confessione shock del cantante a La Vita in Diretta: "Mi hanno offeso e sputato addosso" - A La Vita in Diretta nella puntata di oggi Marco Liorni ha annunciato un ospite speciale giunto, purtroppo, per raccontare una vicenda davvero terribile: Shalpy, il noto cantante, è stato offeso in strada da un uomo che gli ha poi sputato addosso. Un'intervista shock che Shalpy fa facendo una premessa: "Scusate se sono lento nel parlare ma sono un pò sedato per calmare l'ansia". Il cantante annuncia infatti che la tensione è stata talmente tanta che il dottore, per evitare problemi di salute - visto che Shalpy ha il pacemaker - gli ha consigliato di fare una lieve sedazione. "Ora sono senza ansia ma comunque visibilmente scosso per quello che mi è accaduto. Marco Liorni dà allora spazio al racconto di ciò che è accaduto a Shalpy: "Stavo con Emily che è il mio cane e stavo tornando a casa, quando improvisamente ho visto una persona che mi ha guardato molto intensamente negli occhi. - esordisce il cantante che così arriva all'apice del racconto - Da questo sguardo ho capito che mi aveva riconosciuto, poi mi è passato accanto e sottovoce mi ha detto "Fro*io!" e mi ha sputato addosso, sui pantaloni". Shalpy racconta di essere rimasto impietrito ma di non aver reagito: "Io sono un tipo mite e quindi non ho risposto, cosa avrei dovuto fare? Rispondere alla violenza con altrettanta violenza? Non è stato tanto l'insulto, quanto lo sputo che mi ha fatto davvero male". Il cantante a La Vita in Diretta si dice davvero deluso ma ciò non fermerà la sua battaglia contro l'omofobia: "È solo l'ultima di una serie di terribili cose che mi sono accadute, è stata una battaglia di solo due anni ma molto intensa e non mi fermerò!" conclude.

© Riproduzione Riservata.