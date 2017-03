Stefano De Martino/ In crisi, Belen Rodriguez gli ruberà la scena in Selfie?

stefano de martino, foto web

STEFANO MARTINO DICO NO ALLA PRESENZA DI BELEN RODRIGUEZ IN SELFIE - LE COSE CAMBIANO? - La stagione flop di casa Mediaset ha spinto Canale 5 a pensare ad una nuova edizione di Selfie- Le cose cambiano che potrebbe andare in onda già a fine primavera magari insieme ad altri show come Temptation Island che renderanno il pubblico della rete contento e soddisfatto. A quanto pare, però, qualcuno potrebbe non fare i salti di gioia che tutti ci aspettiamo. Di chi si tratta? Ma di Stefano De Martino, ovvio. Il ballerino è stato uno dei volti di successo della prima edizione dello show di Canale 5 e potrebbe essere altrettanto anche in questa seconda edizione, resta il fatto che qualcosa potrebbe cambiare e infastidire non poco il bel coach. Si fanno sempre più insistenti i rumors che parlano dell'arrivo di Belen Rodriguez in squadra. Proprio nei giorni scorsi si è parlato di un incontro al ristorante tra Simona Ventura e l'argentina proprio per parlare di un suo possibile arrivo nella squadra del reality ma non c'è stata ancora nessuna conferma ufficiale a riguardo anche perchè, subito dopo, Belen Rodriguez è partita per il Qatar insieme alla famiglia ed Andrea Iannone. Il settimanale Oggi riprende lo scottante argomento dando per certo l'arrivo di Belen alla corte di Simona Ventura ma anche la crisi di Stefano de Martino che non vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare a condividere il palco con l'ex moglie. I rapporti dopo il divorzio sono tesi, o quasi nulli, e ritrovarsi sotto l'occhio attento delle telecamere potrebbe non essere la situazione ideale per loro.

© Riproduzione Riservata.