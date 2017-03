UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Susanna in crisi, rinuncerà al lavoro allo studio? (Oggi, 29 marzo 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 29 MARZO: SUSANNA IN CRISI? - Non c'è davvero da annoiarsi nello studio legale di Enriquez dove Niko e Susanna continueranno a discutere a causa del loro futuro lavorativo. Nella puntata di Un posto al sole che verrà trasmessa questa sera su Rai 3, infatti, anche la giovane avvocatessa dovrà fare i conti con una vera e propria crisi di coscienza, dopo essere venuta a sapere di essere stata riconfermata solo a causa della gelosia del suo capo. Con questi presupposti, valuterà seriamente la possibilità di rinunciare all'incarico, lasciandolo al più meritevole Niko. Ma proprio quest'ultimo, che non ha voluto incastrare l'amica rifiutando di seguire la strategia di Beatrice, proverà a convincerla a non pensare a lui, rinunciando ad un impiego tanto prestigioso. Chi dei due avrà la meglio? Anche a Palazzo Palladini non mancheranno gli argomenti di discussione a causa della prolungata assenza di Vittorio. Mentre quest'ultimo vagherà per le vie di Napoli temendo le ripercussioni di Luca, Guido avrà il difficile compito di mediare tra Assunta e Mariella, trovando il prezioso aiuto di Otello. Serena concluderà la sua prima giornata di lavoro a Roma, in qualità di assistente di Gigi Del colle. Ma dopo l'entusiasmo iniziale faticherà a nascondere una certa tristezza per le ultime importanti novità della sua vita. Proseguirà in questa direzione o deciderà di rinunciare all'incarico?

