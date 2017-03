UNA VITA/ Anticipazioni italiane e spagnole: Ursula scopre che Fabiana è la madre di Cayetana

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 MARZO: URSULA SCOPRE LA VERITA'! - Novità a non finire caratterizzeranno la puntata di Una vita che andrà in onda su Canale 5 oggi alle ore 14:10. In essa, infatti, Ursula sarà più che mai decisa a scoprire cosa stiano nascondendo Fabiana e Cayetana, diventate improvvisamente troppo unite. Il ricordo della depressione della sua padrona sarà ancora troppo forte nella governante, che metterà in atto un piano meschino per incastrare le due donne una volta per tutte. Quando Fabiana si presenterà nell'appartamento della figlia, Cayetana inventerà una scusa per convincere la sua governante ad allontanarsi per qualche minuto e parlare così liberamente con la madre. Ma non tutto andrà come previsto: Ursula fingerà di lasciare l'abitazione ma resterà ad origliare dietro alla porta, apprendendo la più incredibile delle novità ovvero che la sua padrona in realtà è la figlia di una umile cameriera. Quali conseguenze avrà questa sorprendente notizia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA E' L'AMANTE DI FERNANDO - Nelle puntate spagnole di Una vita, Teresa deciderà di allontanarsi per qualche giorno da Acacias 38 per vivere il suo sogno d'amore con Mauro, lontano da occhi indiscreti (nessuno dovrà sapere che l'ispettore è vivo!). Cayetana la tranquillizzerà dicendole che non dovrà preoccuparsi per Fernando e che sarà proprio lei ad occuparsi del coinquilino durante questi pochi giorni di assenza. Sarà all'altezza del ruolo che le ha richiesto l'amica? Le anticipazioni relative ai prossimi episodi iberici lasciano davvero pochi dubbi a riguardo: Cayetana sarà molto gentile con il suo amico, fin troppo! Sembra infatti che, dopo essersi scambiati diversi baci appassionati ( a pochi giorni dalle nozze con Teresa), la dark lady e Fernando passeranno alla fase successiva, diventando amanti a tutti gli effetti. La promessa fatta contro Teresa verrà quindi mantenuta: lei dovrà soffrire come in passato è accaduto a Cayetana con German! Ma la maestra nel frattempo avrà ben altro a cui pensare...

