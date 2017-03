UNA VITA/ Anticipazioni puntata spagnola 30 marzo: Simon decide di lasciare Acacias 38

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 30 MARZO: LA TERRIBILE VERITA' DI HIBIBA - I problemi tra Pablo e Leonor continueranno ad essere al centro delle trame di Una vita, anche nella puntata che verrà trasmessa domani in Spagna. Dopo avere subito il rifiuto di Leonor, che continuerà ad accusare il marito di non averla raggiunta a Malaga come avrebbe dovuto, Pablo deciderà di rivolgersi a Hibiba, per capire da lei cosa possa essere accaduto durante il soggiorno africano della moglie. Sarà in questo frangente che l'amica di Leonor racconterà le atrocità che hanno vissuto insieme a Fernando Poo, facendo capire al fratello di Manuela che questo cambiamento nella moglie dovrà essere da lui capito e giustificato. Saranno parole molto profonde che chiariranno ogni cosa spingendo Pablo a confrontarsi con Leonor: le chiederà perdono per avere dubitato di lei fino a quel momento, e precisando che pazienterà fino a quando lei si sentirà pronta a salvare il loro matrimonio. Sarà questo il primo passo verso la riconciliazione di una delle più belle coppie della telenovela spagnola?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 30 MARZO: SIMON LASCERA' IL LAVORO - La notizia del matrimonio combinato tra Elvira e Demir arriverà come un fulmine a ciel sereno per Simon nelle puntate spagnole di Una vita. La figlia di Arturo, che in un primo momento aveva rifiutato senza esitazione tale proposta, cambierà idea nella speranza che Simon esprima la propria gelosia, dimostrando di essere interessato a lei. Ma questo obiettivo faticherà ad essere raggiunto e, mentre la giovane presenterà ai vicini di casa e alle domestiche il futuro marito, Simon continuerà a soffrire dentro di sé, esprimendo il suo disappunto solo all'inseparabile amica Lolita. Anziché esprimere i propri sentimenti, chiedendo ad Elvira di non arrivare a tanto, il maggiordomo di Arturo prenderà una decisione che rischierà di separare la coppia per sempre: annuncerà di volere lasciare il suo lavoro in casa Valverde, abbandonando Acacias 38 una volta per tutte. Elvira lo fermerà prima che sia troppo tardi?

© Riproduzione Riservata.