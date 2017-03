UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Marco Cartasegna e Luca Onestini sempre rivali (Trono Classico)

Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA E LUCA ONESTINI SEMPRE RIVALI – Non riescono a trovare un compromesso Marco Cartasegna e Luca Onestini. I due tronisti di Uomini e Donne sono sempre rivali e continuano a dare vita ad accese discussioni. Nella scorsa puntata del trono classico di Uomini e Donne, dopo aver deposto le armi per Soleil Sorgè, le hanno riprese per contendersi la bella Federica che, tuttavia, dopo essere uscita sia con Marco che con Luca ha deciso di corteggiare solo il tronista milanese scatenando la rabbia dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Luca, tuttavia, ricevuto il colpo, si è concentrato sulle sue corteggiatrici, Soleil Sorgè e Giulia Latini che si stanno contendendo il suo cuore. Cosa sarà successo tra il tronista e le due ragazze nelle nuove esterne? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la nuova registrazione che, prevista per ieri, è stata annullata per un presunto malore di Marco Cartasegna. I quattro tronisti, tuttavia, dovrebbero tornare in studio già oggi. Rivalità anche nel trono prosa dove a farsi la guerra sono Desireè Popper e Rosa Perrotta. Anche tra le due troniste non scorre buon sangue. Tra la brasiliana e la salernitana volano puntualmente frecciatine al veleno con la Perrotta che, oltre a dover subire gli attacchi della collega, deve vedersela anche con le critiche dei suoi corteggiatori che non vedono di buon occhio la sua pregressa conoscenza con il corteggiatore Alex. Il trono classico di Uomini e Donne, dunque, è ad alta tensione.

© Riproduzione Riservata.