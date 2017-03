UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani volta pagina: le parole che spiazzano i fans (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI VOLTA PAGINA DOPO LE RECENTI DELUSIONI – Gemma Galgani, dopo l’ennesima delusione ricevuta da Michele D’Ambra e il due di picche ricevuto da Marco Firpo che ha deciso di non continuare a frequentarla. Un duro colpo per la dama del trono over di Uomini e Donne che aveva deciso di tornare alla carica con il cavaliere dai lunghi capelli biondi sperando di poterlo conquistare. Tuttavia, a mente fredda, Gemma Galgani sembra aver già dimenticato le nuove delusioni sentimentali ricevute ed è pronto per voltare nuovamente pagina sperando di essere più fortunate nelle sue nuove conoscenze. «Sono pronta per vivere questa lunga settimana regalandovi un po’ di forza e grinta per affrontarla con voglia e determinazione come dopotutto bisognerebbe fare in ogni cosa…», ha scritto ieri su Facebook pubblicando poi un altro post: «Capiterà molto spesso che qualcuno vi metta il bastone tra le ruote, vi ostacoli il cammino o che vi renda la vita difficile… tutto serve per rafforzarsi e per dire alla fine “ce l’ho fatta”…. i consigli si accettano ma poi si deve combattere la propria storia da soli!». Gemma, dunque, accetta le difficoltà della vita ma, nonostante tutto, è pronta a rialzarsi per continuare la sua battaglia.

