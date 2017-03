Uomini e Donne/ Anticipazioni, oggi in onda trono over: colpo di scena tra Gemma e Marco! (29 Marzo)

gemma galgani

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la prima parte del Trono Over: colpo di scena tra Gemma e Marco! (29 marzo 2017) - Nonostante le anticipazioni di Raffaella Mennoia, che sembravano svelare che per oggi fosse prevista una puntata speciale dedicata alle coppie, oggi Uomini e Donne vede in onda la prima parte del Trono Over. Alle 14.45 ritroviamo infatti Tina Cipollari che sfoggia una nuova coroncina per Gemma - "Chi mi invita per Pasqua?" - e Maria De Filippi che annuncia che c'è una sorpresa e dopo il consueto video svela infatti che la Galgani ha deciso di portare Marco in esterna e lo porta nella casetta sull’albero. Il cavaliere apprezza molto il paesaggio che lei dice sia stato creato per lui, quindi salgono a trovano una tavola imbandita. Lui le svela le sue perplessità, visto che come coppia non hanno funzionato, poi però svela di volerle molto bene e di non volerla perdere così la bacia, e Gemma lo guarda estasiato, poi lui la fa volteggiare sull'altalena, lascianod in studio Tina Cipollari senza parole.

Uomini e Donne, anticipazioni: oggi in onda la prima parte del Trono Over: gemma e Marco si baciano, ma lui si tira indietro (29 marzo 2017) - Gemma Galgani difende le emozioni provate con Marco, durante il viaggio di ritorno a Roma la dama svela infatti che ci sono stati altri baci, di cui uno particolarmente passionale, tanto che lei teme che lui si stia trattenendo. Ma ecco entrare Marco in studio e baciarla sulla guancia - bacio da zia - commentano gli opinionisti, mentre il cavaliere parla di gesti di amicizia e non di fidanzamento. Gemma è delusa da queste parole, voleva comprendere meglio i suoi sentimenti prima di Pasqua e Marco ribadisce, con eleganza, che le vuole molto bene e gli fa anche tenerezza. Astrid non è d'accordo con il comportamento avuto dal cavaliere che così l'ha nuovamente illusa, intanto Gemma racconta di un regalo molto bello che le ha fatto: un orologio senza pila per fermare il tempo a quando si sono conosciuti, tutto questo le fa pensare che lui abbia paura di soffrire, Marco invece spiega che l’amore fa parte dell’amore ma con lei ha dovuto chiudere per la propria "salute psicologica" e per ora non se la sente di riprendere.

