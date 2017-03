Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Marco sta meglio ma è ancora scontro con Luca! (Trono classico)

marco cartasegna

Uomini e Donne, Anticipazioni registrazione 29 marzo: Marco si è ripreso ma sono in arrivo nuovi scontri con Luca (Trono Classico) - Buone notizie per tutti i fan di Uomini e Donne con con ansia attendevano la nuova registrazione del Trono Classico: finalmente oggi è il grande giorno! Prevista per ieri, la registrazione è stata infatti annullata inizialmente per motivazioni ignote, poi un'indiscrezione ha svelato che a portare la redazione a rinviare tutto è stato un malore accusato da Marco Cartasegna. Il tronista pare abbia avuto una colica e lo paleserebbe lo scatto, poi prontamente cancellato, con una flebo. Oggi Marco torna in studio per affrontare tutte le novità presentate da Maria De Filippi e, molto probabilmente, per un nuovo scontro con Luca Onestini. I due continuano ad essere rivali e non solo per Soileil: se inizialmente era solo lei a dividere i due tronisti, oggi è anche la nuova arrivata Federica a piacere ad entrambi, tanto da far scaturire in Luca il sospetto che si tratti solamente di gesti di ripicca da parte di Marco nei suoi riguardi. Quest'ultimo conferma invece di essere più interessato allle corteggiatrici di Luca che alle sue - Giulia a parte - cosa che ci fa supporre che anche nella registrazione di oggi non mancheranno scontri e parole anche molto dure. Intanto Soleil potrebbe invece decidere di continuare il suo percorso solo con Luca, scelta che sarebbe sicuramente coerente con i baci appassionati che i due si sono scambiati nelle ultime esterne e che sembrano preannunciare che possa essere proprio lei la scelta (nonostante le ultime dichiarazioni di Onestini).

