Vittorio e Valerio Base/ Video, i figli di Giulio e Tiziana Rocca conquistano l'Isola dei Famosi

Giulio Base, Isola dei Famosi

VITTORIO E VALERIO BASE, I FIGLI DI GIULIO E TIZIANA ROCCA CONQUISTANO IL PUBBLICO DELL'ISOLA DEI FAMOSI - L'Isola dei Famosi si rivela ancora una noia mortale per il pubblico di Canale 5 ma in assoluta mancanza di un degno rivale, gli ascolti continuano ad essere buoni. Uno dei punti più divertenti della fiacca serata è legato proprio a Vittorio e Valerio Base i figli che Giulio ha avuto dalla moglie Tiziana Rocca. Nonostante i molteplici impegni che legano i due al mondo dello spettacolo da sempre, sembra che il tempo per avere tre figli non sia mai mancato. I due hanno avuto modo di portarli con loro in ufficio e in tutti i loro viaggi, che essi siano stati di lavoro oppure no. Giuio stesso ha rivelato di averli spesso portati con sè su vari set cinematografici e una delle difficoltà del suo viaggo in Honduras è stata proprio quella di dover lasciare moglie e figli. La famiglia non lo ha ostacolato nella sua scelta ma lui sapeva che avrebbe sentito molto la loro mancanza almeno fino a ieri sera quando proprio Vittorio e Valerio hanno preso in mano il microfono per intervenire in diretta e salutare il loro padre con due monologhi che hanno lasciato il pubblico senza parole. I due sono apparsi maturi, sicuri di loro stessi e pronti a sostenere il padre usando parole che hanno lasciato allibito lo stesso Giulio che ne ha parlato subito con i suoi colleghi naufraghi in Palapa. Siamo sicuri che il loro intervento non è passato inosservato, li vedremo presto in tv? CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL'INTERVENTO.

