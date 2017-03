X - MEN 2/ Su Canale 9 il film con Hugh Jackman e Halle Berry (oggi, 29 marzo 2017)

X-Men 2, film prima serata

X - MEN 2, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - X-Men 2, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di fantascienza del 2003 diretta da Bryan Singer (Supermn returns, I soliti sospetti, Il cacciatore di giganti) ed interpretata da Hugh Jackman (Les Miserables, Prisoners, Real steel), Halle Berry (La morte può attendere, Monster's ball - L'ombra della vita, Catwoman) e Patrick Stewart (Dune, Excalibur, la serie tv Star Trek - The next generation). Il film è il seguito di X-Men, uscito nel 2000 e anch'esso è stato diretto da Singer. Questo film ha avuto un ulteriore seguito nel 2006, con X-Men - Conflitto finale. Al celebre gruppo di mutanti sono stati dedicati anche due prequel nel 2009 e 2011, X-Men le origini: Wolverine e X-Men - L'inizio. A questi sono quindi seguiti X-Men - Giorni di un futuro passato e X-Men - Apocalisse. Contando anche i film a solo di Wolverine, finora agli X-Men sono state dedicate ben 9 pellicole. Un ulteriore seguito è già stato annunciato, con il titolo provvisorio di X-Men - Supernova. Queste pellicole sono state tutte prodotte dalla Fox, che detiene tuttora i diritti sui mutanti della Marvel, e quindi non fanno parte del Marvel Cinematic Universe. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

X - MEN 2, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 29 MARZO 2017: LA TRAMA - Nightcrawler (Alan Cumming) è un mutante in grado di teleportarsi. Un suo attentato al Presidente degli Stati Uniti regala al colonnell William Stryker (Brian Cox) il pretesto che stava aspettando per perseguitare i mutanti, che odia profondamente. Ben presto gli X-Men, orfani di Wolverine (Hugh Jackman), che sta cercando di ricostruire le sue origini, capiranno che per affrontare Stryker sarà necessario fare un fronte comune con tutti i mutanti, alleandosi con la Confraternita dei mutanti guidata da Magneto (Ian McKellen), nel frattempo fuggito di prigione. Wolverine nel frattempo scopre che proprio il colonnello Stryker è implicato nell'esperimento militare che ha ricoperto il suo scheletro di adamantio, un metallo indistruttibile, e che lo stesso Stryker è anche il mandante dell'attentato al Presidente, con lo scopo di far scoppiare una guerra fra umani e mutanti che porti alla totale eliminazione di questi ultimi.

