iZOMBIE 2/ Anticipazioni puntata 29 marzo 2017: Liv sarà costretta ad uccidere Drake (finale di stagione)

iZOMBIE 2, in prima Tv assoluta su Premium Action

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 29 marzo 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 19°, dal titolo "L'esercito della salivazione". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liv (Rose McIver) viene interrotta dall'arrivo dell'FBI, giunta per fare una perquisizione della casa di Major (Robert Buckley) e Ravi (Rahul Kohli). Clive (Malcolm Goodwin) la informa infatti che Dale (Jessica Harmon) ha arrestato il suo ex fidanzato e nel suo appartamento vengono trovate delle buste per cadaveri, oltre che ad un certo quantitativo di droga nella camera del medico. La prova schiacciante è l'elenco delle persone uccise dal Chaos Killer, fra cui c'è anche quello di Drake (Greg Finley). Ravi entra poco dopo e viene arrestato per complicità in omicidio e possesso di droga. Sia Major che Ravi vengono interrogati a lungo sulle prove ed il primo, dopo essersi stupito nel sapere che Drake è il ragazzo di Liv, viene interrotto dall'arrivo dell'avvocato di Brandt Stone (Ken Marino). Lo informa, infatti, che Vaughn (Steven Weber) lo ha incaricato di difenderlo e che vista l'assenza di corpi, è quasi sicuro di riuscire a farlo rilasciare. Più tardi, Liv si presenta al carcere per fare una domanda importante a Major, riguardo a Drake, e conferma di voler credere alle sue parole. L'ex fidanzato, invece, inizia già a sentire i morsi della fame, ma una volta tornata a casa, la zombie scopre dalla voce di Ravi che Major gli ha confessato di essere il killer. Riflettendo sul da farsi, Liv e Ravi decidono di recuperare Drake per dimostrare che Major non è un assassino, ma scoprono che qualcuno ha fatto sparire i corpi. Vaughn invece incarica i suoi uomini di uccidere Liv. Più tardi, Clive indaga su un caso di omicidio e scopre che un detenuto ha venduto le armi al killer. Una testimone invece rivela di aver visto Major caricare un corpo nel bagagliaio della sua auto. Con sorpresa di tutti, Blaine (David Anders) consegna a Liv un cervello per bloccare la trasformazione di Major. Il giorno dopo, il killer di Vaughn sta per ucciderlo, ma Major viene arrestato di nuovo da Clive. Dopo aver cercato invano di far avere a Major una barretta al cervello, Liv decide di dire la verità a Clive riguardo alla natura zombie dell'ex fidanzato. Il detective pensa che stia solo delirando, ma la zombie gli rivela la verità anche su se stessa. Visto che non le crede, decide inoltre di pugnalarsi per dimostrargli che si sbaglia. Clive ottiene quindi il rilascio per Major, che può finalmente nutrirsi. Una volta al sicuro e ucciso il sicaro di Vaughn, Liv mangia il cervello del criminale e scopre tramite una visione non solo che Drake è ancora vivo, ma anche tutti gli altri zombie.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 29 MARZO 2017, EPISODIO 19 "SFINITO" - Liv, Major e Clive si infiltrano in una festa organizzata da Vaughn per festeggiare l'acquisto della Max Rager da parte di un appaltatore militare privato, Vivian Stoll. Mentre cercano di accedere al piano interrato per liberare gli zombie del Chaos Killer, alcuni dipendenti assumono un mix di utopium contaminato e Super Max, iniziando un altro massacro di zombie. Nel frattempo, Casey Boss realizza che Don E. e Chief hanno assunto l'attività e gli ordini di Blaine. I suoi scagnozzi uccidono Chief e, quando scoprono che Blaine è ancora vivo, Boss rapisce Peyton per costringere Blaine a trasformarsi. In seguito, lo zombie e Ravi pianificano un audace salvataggio, ma Blaine decide di agire da solo e uccide gli uomini di Boss, lasciando che Ravi costernato. Intanto, Liv, Major e Clive vengono attaccati dai nuovi zombie, ma vengono salvati da Vivian Stoll, che in seguito si allontana. Liberano infine Rita, ma Vaughn arriva e sventa il loro piano. Nonostante Liv liberi i prigionieri, sarà costretta ad uccidere Drake, che si è trasformato in uno zombie Super Max ed ha attaccato il poliziotto.

