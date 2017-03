AMANTI/ Su Cielo il film con Faye Dunaway e Marcello Mastroianni (oggi, 3 marzo 2017)

AMANTI, IL IFLM IN ONDA SU CIELO OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - Amanti, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 23.15. Una pellicola dal genere drammatica che è stata pubblicata durante il 1968 e vede come regista Vittorio De Sica, il cast è composto da attori di grande fama, i due personaggi principali, ossia Julia e Valerio, vengono rispettivamente interpretati da Faye Dunaway e da Marcello Mastroianni. Inoltre è da citare anche la presenza di Caroline Mortimer nel ruolo di Maggie, Karin Engh nel ruolo di Griselda e Yvonne Gilber nel ruolo di Marie. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

AMANTI, IL IFLM IN ONDA SU CIELO OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia si concentra principalmente sulla vita quotidiana di Julia, la donna è affetta da una malattia molto grave, un tumore che la porterà alla morte in pochissimo tempo. Per poter cambiare aria, decide di effettuare un ultimo viaggio verso la nota località turistica chiamata Cortina d’Ampezzo, dove possiede una residenza privata, proprio per evitare di vivere nel suo palazzo che non la rende più felice. Tale viaggio viene fatto prima che le condizioni di salute impediscano qualsiasi movimento, una volta organizzato il viaggio Julia prende l’aereo per poter raggiungere la sua proprietà, e durante questo viaggio ha la possibilità di conoscere Valerio. Questo ragazzo nei suoi confronti è simpatico e allegro, cosa che porta la donna ad innamorarsi perdutamente. Il sentimento viene contraccambiato da Valerio stesso, così la vacanza che doveva essere un ultimo momento di relax per Julia si trasforma, diventando una vacanza gioiosa e fatta di momenti allegri e teneri, pieni di passione e amore. Naturalmente la donna non rivela assolutamente il fatto che ha un male incurabile, per paura che Valerio possa decidere di abbandonarla e lasciarla da sola. Il periodo a Cortina d’Ampezzo sarà bellissimo, e una volta tornati, Valerio scoprirà in maniera totalmente accidentale (da una amica di Julia) che la ragazza che ama ha un gravissimo problema di salute. Per non far pesare o sentire a disagio la ragazza che ama, decide di continuare amare ugualmente Julia e rimanere con lei nonostante tutto senza dire nulla, rimanendogli vicino fino alla fine.

