AMORE PENSACI TU / Anticipazioni e diretta 3 marzo 2017: Marco “brillo” all’incontro tra genitori e bambini

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 3 MARZO 2017: IL NUOVO CAMBIO DI PALINSESTO PREMIERÀ GLI ASCOLTI? - Le avventure dei personaggi di “Amore pensaci tu”, la fiction con Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua, tornano questa sera protagoniste su Canale 5 nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Negli ultimi giorni c’è stato un nuovo cambio di palinsesto e la puntata è tornata alla sua collocazione originale, quella del venerdì: “Cambio di programmazione: la messa in onda torna a venerdì!! Ci vediamo il 3 marzo su #Canale5 con la terza puntata di #AmorePensaciTu!”. La scelta annunciata in un tweet è stata molto apprezzata dal pubblico, come si legge nei cinguettii dei fans: “@Amore_PensaciTu @social_mediaset Grazieee, almeno così non potrò sicuramente mancare! A venerdì! #AmorePensaciTu”, “@Amore_PensaciTu E Meno male, o me lo sarei perso”, “@Amore_PensaciTu sono felice che abbiate deciso di tornare alla programmazione iniziale. È la decisione giusta....grazie”. Il cambio di palinsesto premier la fiction anche negli ascolti? Per scoprirlo non ci resta che attendere i risultati della terza puntata.

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 3 MARZO 2017: EPISODIO “SHOW & TELL”, MARCO “BRILLO” ALL’INCONTRO TRA GENITORI E BAMBINI - A scuola si svolge la giornata Show & Tell e Anna si prepara a raccontare il suo lavoro in ospedale. Luigi porta invece i modellini dei ruspe e Francesco coinvolge Tommaso col camion dei pompieri. Quest’ultimo però non si presenta, con grande delusione di Stella. Nessuno invece ha dato comunicazione a Jacopo e al suo posto si presenta Roberto. Anna ci ripensa e decide di coinvolgere Marco, che però si presenta a scuola un po’ brillo dopo aver festeggiato con il collega Vittorio e fa ballare i bambini. Jacopo si presenta invece il giorno dopo per far vedere a tutti chi è il vero padre dei gemelli. Camilla convince invece Nicola a cambiare look, facendogli ottenere una grande successo a scuola.

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 3 MARZO 2017: EPISODIO “QUANDO I BAMBINI CI TENGONO”, MARCO E LUIGI A CINECITTÀ, JACOPO ALLENATORE - Marco vuole portare le bambine a Cinecittà per assistere alla registrazione dello spot della giovane web star Rossella, ma stranamente Alessia, sua grandissima fan, invece di fare i salti di gioia si rifiuta di andare e inizia anche a miagolare, rendendo ansioso Francesco. Caterina ha la febbre ma Luigi, sotto pressione, la porta lo stesso, mentendo a Gemma. Quando la donna scopre tutto si precipita insieme ad Anna a Cinecittà, creando scompiglio nella troupe. Jacopo inizia invece ad allenare la squadra dove giocano i suoi figli e ne riconquista così la fiducia. Non c’è però pace per lui perché Roberto continua a provocarlo per metterlo in cattiva luce e alla fine ottiene la reazione desiderata.

© Riproduzione Riservata.