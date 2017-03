AVANTI UN ALTRO/ Nessuna vincita per i concorrenti. Chi giocherà oggi, 3 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 3 marzo 2017) - Torna questa sera, venerdì 3 marzo v2017, l’appuntamento su Canale 5 con il game show Avanti un altro. In attesa di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Con i saluti di Bonolis per il pubblico in studio e a casa, per gli autori e per il maestro Laurenti comincia la puntata del game show. Si apre il "pidicozzaro" e l'assistente scelto dal pubblico vorrebbe pescare e sedersi per giocare, siparietti comici sin da inizio puntata. Miss Claudia presenta il salottino composto da Er faina, il pizzaiolo, la bomber, e il gladiatore. Il primo concorrente della serata gioca nella categoria superstizioni dal mondo, ma sbaglia e va a casa. La seconda giocatrice arriva munita di cornetti e portafortuna per arginare lo iettatore. La ragazza deve rispondere a domande sull'elenco telefonico, tocca a Laurenti fare le domande e le solite liti con Bonolis fanno ridere il pubblico. La concorrente indovina le risposte e pesca un pidicozzo che vale 50.000 €. La giocatrice prosegue e sceglie dal salottino Miss Claudia e le sue domande incognite. La domanda verte sui personaggi televisivi e la ragazza sbaglia.

Il terzo concorrente è supportato dalla formosa che lancia le sue predizioni. Le domande riguardano l'argomento tutte curve, che il giocatore sbaglia. Arriva la quarta concorrente, che chiede come regalo di compleanno un lento ballato con Bonolis e suonato da Laurenti, che non ricorda la melodia. Canzoni al volante è la categoria su cui il giocare che consente anche di cantare i ritornelli di alcune canzoni molto famose. Indovinate le risposte la concorrente pesca 75.000 € e si ferma come prima campionessa di giornata. Il quinto giocatore deve rispondere ai quesiti della categoria il cuore, ma sbaglia due domande su quattro e va via. La sesta giocatrice rivela che il suo sogno proibito è Luca Laurenti e il pubblico si scatena. La donna sceglie dal salottino il pizzaiolo per porle la domanda, ma non indovina la prima pizza servita della storia. Il settimo concorrente deve rispondere nella categoria domande facilissime a cui bisogna dare risposta diretta e sullo schermo compare la sa o non la sa.

Il ragazzo sbaglia clamorosamente la regione in cui si trova Pordenone e i due presentatori fanno finta di andare via dallo studio. È il momento dell'ottava concorrente che deve giocare con l'ultima domanda. La categoria è il bauscia e il travestimento di Laurenti e Bonolis con occhiali da sole, foulard fucsia e l'accento milanese molto caricato suscitano l'ilarità del pubblico per diversi minuti di fila. Sbagliando due domande quest'ultima giocatrice va via. La quarta concorrente gioca l'ultima sfida per 175.000 €. Ogni volta che si sbaglia e si ricomincia daccapo, in questa fase del gioco, il tempo a disposizione e il montepremi viene decurtato. Si smorza la tensione con le battute dell'assistente della serata scelto dal pubblico, un simpatico vecchietto. La giocatrice ricomincia molte volte e così nulla da fare, nessuna vincita. Lancio del telegiornale e appuntamento a questa sera con il quiz di Canale 5.

