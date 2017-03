Amici 2017/ Ed. 16, Anticipazioni registrazione 3 marzo: svelato il primo allievo al serale!

Amici 2017, anticipazioni registrazione 3 marzo 2017: svelato il primo allievo del serale, è Lo Strego! - Finalmente arriva il primo ammesso al serale di Amici di Maria De Filippi 2017: si tratta de Lo Strego. Ad annunciarlo è la pagina ufficiale di WittyTv, su cui si legge: "La prima puntata del serale di #Amici16 si avvicina e oggi è stato ammesso il primo allievo al Serale. Dopo aver vinto tre sfide consecutive contro Serena, Rosario e Mike Bird, il giudice esterno ha deciso: è lui il primo a ottenere l’ambita felpa verde!". Proprio in questi istanti si sta infatti registrando il nuovo speciale di Amici che vedremo in onda domani pomeriggio a partire dalle 14 su Canale 5. La commissione ha quindi accettato la sfide de Lo Strego, che è riuscito a battere tutti e tre i suoi rivali, aggiuficandosi il primo posto al serale. Molto probabile, nel corso della registrazione di oggi, è anche la presentazione dei coach che andranno a guidare le due squadre, la blu e la bianca, in questa nuova edizione. Rimaniamo in attesa di ulteriori anticipazioni!

