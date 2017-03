Antonella Clerici/ Zoppica in diretta a Standing Ovation: "ho mal di piedi", e Bonolis le cambia le scarpe

Standing Ovation, Antonella Clerici in diretta: "Ho un forte mal di piedi" confessa la conduttrice e Paolo Bonolis le cambia le scarpe (oggi 3 marzo 2017) - Siparietto molto divertente nel nuovo appuntamento con Stand Ovation. È Paolo Bonolis uno degli ospiti speciali che Antonella Clerici presenta in modo molto particolare: dalle quinte. La conduttrice, in evidente difficoltà con le scarpe indossate, inizia infatti a zoppicare in studio fino ad ammettere di avere un forte dolore ai piedi. Eccola allora recarsi dietro le quinte per annunciare l'arrivo di Bonolis ma solo dopo una piccola reclame: "Il tempo di cambiarmi le scarpe e sono qui". Tornati in studio, la conduttrice non le ha ancora cambiate "Non ho avuto tempo, mi hanno detto corri, corri", ecco perchè è proprio Paolo Bonolis ad aiutarla. In diretta e nel centro dello studio, il conduttore di Canale 5 si inginocchia per levare le scarpe alla Clerici e farle indossare delle calzature con tacchi più comodi. Un attimo di spettacolo molto particolare e alquanto divertente: "Sembro Cenerentola" commenta infatti Antonella Clerici dopo il cambio della "scarpetta", ma Bonolis è di altra idee "Seee, proprio Cenerentola...".

