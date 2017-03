BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: Coco Spectra eseguirà gli ordini della sorella Sally?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: COCO NON SPIERA' I MODELLI MA... - Fin dal giorno in cui Coco Spectra è stata assunta alla Forrester Creations, i telespettatori di Beautiful avevano espresso la convinzione che sarebbe stata lei la talpa per portare i modelli all'azienda di famiglia. La Spectra sarebbe quindi ritornata ai mezzucci di un tempo, riproponendo le numerose incursioni dell'indimenticabile Sally nella casa di moda rivale. Le prime anticipazioni relative agli episodi della prossima settimana confermano tale possibilità, aggiungendo qualche dettaglio in più in merito alle modalità di questo intervento del tutto illegale. Sarà la stessa Sally ad informare la sorella a tal proposito, tranquillizzandola sul fatto che non dovrà rubare i modelli della FC. Sarà un'altra la strategia che vorranno utilizzare, ovvero osservare le creazioni di Thomas e famiglia attraverso una telecamera posta nell'atelier. Oltre ai bozzetti ci sarà dunque altro da ammirare?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: STATT AL CAPOLINEA? - Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful nella quale Quinn ed Eric proseguiranno dritti per la loro strada, non badando alle critiche di amici e parenti. A farne le spese, però, molto presto potrebbero essere coloro che la Fuller ha voluto insieme, arrivando persino a rapire Liam per favorire la loro relazione. Sicuramente avrete capito che si tratta di Steffy e Wyatt, il cui matrimonio continuerà a scricchiolare proprio a causa dell'ennesimo passo falso della gioielliera. Steffy, infatti, sarà furiosa per questa relazione che non avrebbe mai dovuto cominciare. Si dirà certa che la suocera voglia solo approfittare di un uomo solo e ricco, ma che la donna non provi nessun vero affetto nei suoi confronti. Ad ascoltare questi pensieri sarà Wyatt, che faticherà a tranquillizzare la moglie furiosa. Nel frattempo Thomas e Liam si confronteranno sugli ultimi avvenimenti, ammettendo che difficilmente questo matrimonio potrà durare a lungo. Si sbaglieranno?

© Riproduzione Riservata.