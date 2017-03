Beautiful / Anticipazioni puntata 4 marzo: duro colpo per Wyatt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: DURO COLPO PER WYATT? - Beautiful conclude oggi la sua programmazione settimanale mostrando una Steffy Forrester più battagliera che mai. Dopo essere venuta a sapere del trasferimento di Quinn alla villa, la figlia di Ridge sarà furiosa, tanto da metterla di fronte ad un ultimatum che non avrà nessun esito. Neppure di fronte alla possibilità che il matrimonio del figlio possa giungere al termine, la Fuller sarà disposta a fare un passo indietro. Con questi presupposti, Steffy farà ritorno a casa da Wyatt raccontandogli gli ultimi avvenimenti e facendogli il peggiore annuncio possibile: il loro matrimonio non potrà andare avanti in questo modo. Lei si trasferirà altrove, quanto meno fino a quando Quinn cambierà idea sulla sua intenzione di convivere con Eric. Come sempre Wyatt comincerà a pregare la moglie, cercando di riportarla alla ragione e promettendo di convincere la madre a cambiare idea. Ma quando mani Wyatt ha ottenuto i risultati prefissati?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: L'ULTIMATUM DI STEFFY A QUINN - Quinn Fuller sarà l'indiscussa protagonista della puntata di Beautiful di domani. Ricordiamo infatti che la soap americana continuerà anche la sua programmazione pre-festiva facendo da traino ad Amici di Maria De Filippi. Steffy si recherà a villa Forrester per provare a convincere il nonno a tornare indietro sui suoi passi. Sarà quindi che incontrerà Quinn, la quale le farà il peggiore annuncio possibile: Eric le ha chiesto di trasferirsi da lui e lei, neanche a dirlo, ha accettato! Si tratterà di un terribile colpo per la signora Spencer che faticherà a reprimere la sua rabbia di fronte all'ennesimo passo falso della suocera. A quel punto la metterà di fronte ad un ultimatum che coinvolgerà un ignaro Wyatt: se lei non lascerà immediatamente villa Forrester, rinunciando alla proposta di Eric, il matrimonio di Steffy e Wyatt potrà dirsi definitivamente concluso. Neppure davanti ad un simile aut aut, la Fuller accetterà di dare ascolto a Steffy: rifiuterà senza esitazione, chiedendo alla nuora di non compiere un passo del quale potrà pentirsi. E' difficile credere però che Steffy le dia ascolto...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: THOMAS E SASHA PRESTO UNA COPPIA? - La puntata di Beautiful del sabato concederà ampio spazio alla nuova dichiarazione di guerra di Steffy a Quinn, che potrebbe portare alla fine del matrimonio con Wyatt. Tale avvenimento era già stato preannunciato da Thomas (unico a conoscere i veri sentimenti della sorella) che a sua volta avrà anche altro a cui pensare: negli ultimi giorni, infatti, Sasha è diventata una presenza costante della sua vita. Oltre al primo bacio che si sono scambiati, lo stilista e la modella hanno avuto modo di confrontarsi sui problemi della loro vita, sui figli e soprattutto sul difficile passato della Avant. Proprio lei domani si presenterà a casa del ricco rampollo Forrester per una breve visita. L'occasione sarà più che adatta per lo scambio di un nuovo bacio e la consapevolezza che questo flirt potrebbe trasformarsi presto in una vera e propria relazione. Sarà presto amore tra loro?

