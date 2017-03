BELEN RODRIGUEZ / News: continua la diatriba con Signoretti e poi parla Cecilia (oggi, 3 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CECILIA PARLA DI ANDREA IANNONE MENTRE IMPAZZA LA POLEMICA CON RICCARDO SIGNORETTI (OGGI, 3 MARZO 2017) - Nonostante attualmente non sia in televisione con un programma tutto suo, Belen Rodriguez continua incessantemente a riempire le prime pagine dei giornali di gossip così come i siti web che parlano della sua persona e la sua vita privata. Le critiche contro la showgirl argentina sono all'ordine del giorno e, anche pubblicando uno scatto alle giostre con il piccolo Santiago, per qualche motivo diventa motivo di discussione da parte degli haters online. Ultimamente, le vicende e il "faccia a faccia" con Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo), hanno riportato le vicende dell'argentina in "primo piano" nella categoria gossip di blog e siti online. Le spinose dichiarazioni di Maurizio Costanzo pubblicate dalla rivista infatti, erano state giudicare false dalla showgirl e, per tutta risposta Signoretti non solo ha risposto per le rime tramite il suo profilo di Facebook, ma ha anche aggiunto che: "La sua strategia, demolire la mia credibilità per far pensare al pubblico che quell’intervista fosse falsa, non passerà. Ho dato incarico ai miei legali di procedere in ogni sede contro la Rodriguez". Il giornalista ha anche affermato che, in oltre venti anni di carriera non è stato mai denunciato per avere pubblicato false dichiarazioni: come finirà questa spinosa faccenda? La showgirl sembra infischiarsene delle critiche e così, di recente ha avuto modo di evidenziare in maniera ogni giorno più marcata, l'amore che nutre nei confronti di Andrea Iannone, suo fidanzato ufficiale dallo scorso giugno. Tra le pagine di "Chi" infatti, la coppia appare in preda ad una travolgente passione in centro a Milano tra baci mozzafiato e toccatine forse troppo hot. La coppia successivamente, dopo lo scambio di effusioni in pubblico, ha raggiunto un ristorante e, proprio in questi ultimi tempi, la Rodriguez non perde mai l’occasione di condividere la sua giornata tramite le popolarissime Instagram Stories. "Andrea mi piace tanto. Non ho mai visto nessun uomo prendersi cura di mia sorella come fa lui. Andrea è un pazzo: con il lavoro che fa non poteva essere diversamente. Ma è un ragazzo alla mano e ha una bella famiglia: sono umili e buoni. E sono contenta perché mia sorella è contenta", queste le recenti dichiarazioni di Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen tra le pagine del settimanale "Mio".

