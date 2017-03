BERSAGLIO MOBILE, ANTICIPAZIONI 3 MARZO 2017: ENRICO MENTANA ANALIZZA IL CASO CONSIP - È l’inchiesta che ruota attorno alla Consip, la Centrale acquisti della pubblica amministrazione, il tema principale che verrà affrontato nel corso della puntata di Bersaglio Mobile che andrà in onda stasera, venerdì 3 marzo 2017, su La7. Ad annunciare l’argomento della puntata è stato proprio il conduttore Enrico Mentana con un post sulla sua pagina Facebook: “Domani sera alle 21.15 Bersaglio Mobile sul caso Consip” (clicca qui per vedere il post e tutti i commenti). Ci sono voluti mesi d’indagine tra Napoli e Roma ma alla fine l’inchiesta sulla Consip ha portato all’arresto dell’imprenditore Alfredo Romeo, accusato di corruzione. Ma l’indagine tocca i più alti livelli politici tra pizzini e mazzette in contanti. Gli inquirenti hanno messo tutto agli atti con le confessioni di Marco Gasparri, l'alto funzionario della Consip che secondo loro fu corrotto con 100mila euro da Alfredo Romeo: l’imprenditore ottenne così notizie segrete sui bandi, divenendo il favorito per aggiudicarsi tre dei 18 lotti di un appalto dal valore di 2 miliardi e 700 milioni. Tra coloro che sono stati chiamati a rispondere dagli inquirenti c’è anche Tiziano Renzi, padre dell’ex premier, indagato per traffico di influenze insieme all’amico imprenditore Carlo Russo. Stando a quanto riportato nel decreto di perquisizione, i due si sarebbero fatti promettere somme di denaro da Romeo per la loro mediazione con Luigi Marroni, il numero uno di Consip.

