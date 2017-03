Ballando con le Stelle 2017/ Salta l'arrivo di Maradona, Milly Carlucci ballerina per una notte

Ballando con le Stelle 2017, la conduttrice Milly Carlucci diventa ballerina d'eccezione per una sera: salta infattil'ospitata di Diego Armando Maradona - Colpo di scena per la prossima puntata di Ballando Con Le Stelle: era infatti prevista l'ospitata di Diego Armando Maradona ma pare che la Rai abbia deciso di stopparla. Un colpo basso per Milly Carlucci che è subito corsa ai ripari trovando un colpo di scena altrettanto forte, una sostituta d'acceziona; chi? Proprio se stessa! Ebbene sì, Milly Carlucci sarà ballerina per una sera nel suo show. A Ballando con le Stella sarà quindi sia conduttrice che concorrente che ospite speciale, così come viene annunciato da lei stessa: “Ballerina per una notte… Milly Carlucci! Speriamo di non fare brutta figura. Sostenetemi!”, ha scritto infatti poco fa la conduttrice sul suo profilo ufficiale di Twitter. Dunque, Milly è pronta a non far sentire al pubblico a casa la mancanza di Maradona, che era atteso come ospite, e a mettersi in gioco per la prima volta nel suo show e, magari, anche a conquistare l'ambito premio in gioco. Un colpo di scena dell'ultimo minuto che potrebbe tuttavia assicurare alla conduttrice un grandissimo successo.

