Beautiful/ Video replica puntata 2 marzo: Quinn ed Eric alla loro prima serata romantica

Beautiful, video replica puntata 2 marzo: Nelle ultime puntate di Beautiful, il pubblico ha visto tutti i famigliari di Eric contro Quinn. In particolare, stiamo parlando di Rick, Steffy, Ridge e Pam. I tre non aprrezzano la presenza della donna, diventata nuova disegnatrice della Forrester. Nel frattempo, Eric manda via da casa sua Ridge, al fine di avere più spazio con Quinn. Intanto, Katie è pronta a prendere le quote di Bill, ma pensa che non sia possibile farlo. Infatti, lo Spencer ha capito che dietro la richiesta c'è proprio Ridge. La situazione tra Steffy e Wyatt si complica sempre di più. Nel corso della puntata del 2 marzo di Beautiful, Ridge racconta a Katie quanto è accaduto con Eric, quando ha presentato Quinn alla Forrester come nuova disegnatrice. La Logan è sconvolta di fronte a tale notizia ed entrambi si chiedono come sia possibile che Eric sia caduto nella trappola di Quinn. Intanto, Wyatt e Steffy continuano a discutere sulla situazione che riguarda la Fuller. Nel frattempo, Eric e Quinn trascorrono una serata romantica insieme. La Fuller vorrebbe andarsene, in quanto non ha intenzione di creare problemi con la famiglia dell'amato. Ma Eric la trattiene e le confessa di voler godersi il momento con lei. Ridge chiede, ancora una volta, a Katie di aiutarlo a prendere le azioni di Bill sulla Forrester. Intanto, Wyatt promette a Steffy che farà di tutto pur di convincere Quinn a lasciare finalmente Los Angeles. Steffy raggiunge Ridge alla Forrester e l'uomo le confessa che è stato cacciato di casa da Eric. La giovane non riesce a comprendere il comportamento del nonno e Ridge è molto preoccupato per la figlia. Wyatt va a cercare a casa Quinn, ma non la trova. La donna si ritrova a casa di Eric e lo ringrazia per i bei momenti che le permette di vivere. Quinn promette che riuscirà a guadagnare il suo rispetto. Ormai lei si sente cambiata ed Eric lo capisce. Il Forrester fa una sorpresa alla sua amata e le regala le chiavi della sua casa, chiedendole di vivere insieme a lui. Lei gli promette che non lo deluderà mai e accetta la proposta di vivere insieme. Mentre Steffy ha molta paura di quello che Quinn potrebbe fare a Eric, Liam riceve una buona notizia per la sua fondazione. Thomas, intanto, informa lo Spencer che Quinn è tornata alla Forrester. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DI BEAUTIFUL DEL 2 MARZO.

