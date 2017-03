CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA/ Su La5 il film con Jennifer Lopez (oggi, 3 marzo 2017)

CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 3 MARZO 2017: IL CAST - Che cosa aspettarsi quando si aspetta, il film in onda su La5 oggi, venerdì 3 marzo 2017 alle ore 21.10, una commedia che è stata realizzata nel 2012 negli Stati Uniti d'America per la regia di Kirk Jones. Nel cast invce figurano noti attori al pubblicol italiano come Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Cameron Diaz, Brooklyn Decker e Anna Kendrick. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 3 MARZO 2017: LA TRAMA - Jules ed Evan sono due ragazzi innamorati da parecchio tempo. Un giorno Evan chiede alla compagna di andare a vivere insieme ma Jules non vuole rinunciare alla propria indipendenza, quindi all'inizio rifiuta la proposta, successivamente si lascia convincere dal compagno e i due infine vanno a vivere insieme. Jules ed Evan lavorano nel mondo dello spettacolo. Le loro carriere stanno per decollare. Improvvisamente, però, qualcosa sconvolge i sogni di gloria dei due ragazzi, Jules rimane incinta, e non sanno se tenere il bambino ma dopo un'attenta riflessione decidono insieme di portare avanti la gravidanza. Quando il piccolo nasce, però, metterà a rischio le carriere televisive dei genitori, che dovranno affrontare parecchi compromessi per riuscire a vivere serenamente. Dall'altra parte c'è un'altra giovane di nome Wendy, che rimane incinta. La gravidanza la sconvolge parecchio e non riesce a godersi appieno il lieto evento. La ragazza condivide le sue preoccupazioni con la compagna del suocero, che si chiama Skyler, la quale è rimasta anche lei incinta. Skyler è molto felice di aspettare un figlio e per questa ragione sta vivendo con tranquillità il periodo più bello della sua esistenza. La donna cercherà di dare degli ottimi consigli a Wendy che è molto confusa a causa degli effetti della dolce attesa. Un'altra giovane donna infine, Holly, non riesce a rimanere incinta. Allora la ragazza ha intenzione di fare un lungo viaggio in giro per il modo. Lo scopo di questo viaggio è quello di trovare un bambino da adottare. Il desiderio di Holly è osteggiato dal suo sposo che non approva la scelta di sua moglie, che vuole andare via alla ricerca di un figlio. L'uomo dunque, per cercare di risolvere i suoi problemi, entra a far parte del gruppo dei papà disperati. Farà una terapia, che darà dei risultati soddisfacenti. Grazie a questa scelta, infatti, costui riuscirà a fare la pace con Holly e a controllare la sua ansia.

