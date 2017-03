CHICAGO PD 4/ Anticipazioni puntata 3 marzo 2017: Tay dovrà davvero ritornare al vecchio Dipartimento?

CHICAGO PD 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Chicago PD 4, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Zona di guerra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Erin (Sophia Bush) e Ruzek (Patrick John Flueger) stanno presidiando un concerto e vengono attirati all'esterno da numerosi spari. L'autista di un SUV impazzito sta infatti mirando a diverse persone presenti, travolgendole con il suo mezzo o ferendole con la pistola. Nonostante l'intervento dei due agenti, il criminale riesce a fuggire. Intervenuto sul posto, Voight (Jason Beghe) richiede l'intervento dell'NSA e dell'FBI, per sospetto attacco terrorista, mentre Atwater (LaRoyce Hawkins) trova in un vicolo vicino TK Ice (Yung Sirc), un rapper di 16 anni gravemente ferito. Quando Halstead (Jesse Lee Soffer) trova il SUV incendiato, risale fino a Greg Penley (Jimmy Pennington), che ha dei precedenti per crimini d'odio. Il sospettato afferma di essere innocente, cosa che viene confermata da un post pubblicato sui social da un altro rapper e membro di una gang di quartiere, che rivendica l'attacco. La situazione precipita quando le due bande mettono a segno diversi attacchi ai rivali. Grazie alle agenzie governative, l'Intelligence individua una ventina di nomi di potenziali vittime, ma Burgess (Marina Squerciati) e Tay (Li Jun Li) scoprono che Jordan (hmad Nicholas Ferguson), il fratello di Atwater, si trova nell'appartamento di uno dei rapper. Dopo aver rintracciato da quale IP è stato pubblicato l'ultimo video, Ruzek intuisce che il responsabile si sposta in continuazione e raggiunge il quartiere solo quando ha intenzione di attaccare. Quando TK non sopravvive all'intervento, Atwater attacca in ospedale Bird (Al'Jaleel McGhee), l'uomo che ha reclutato il rapper nella gang. Qualche istante dopo, l'Intelligence riceve una segnalazione su un possibile nuovo attacco ed i due sospettati vengono fermati. Intanto, Alvin (Elias Koteas) e Antonio (Jon Seda) individuano il quartier generale dei Latin Players e fermando Luis Garza (Saul Huezo) intuiscono che c'è una terza band coinvolta negli attacchi ai South Sides. Il ragazzo tuttavia esibisce un alibi di ferro, ma Voight capisce che fa comunque parte del piano e minaccia apertamente il leader della gang per ottenere il nome del killer. Ricevuto il nome di Alex Santos (Jeremiah Garcia), l'Intelligence organizza il raid per la cattura del sospettato. Dopo averlo attirato all'esterno, Halstead scopre che si tratta solo di un ragazzino.

CHICAGO PD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 MARZO, EPISODIO 5 "ZONA DI GUERRA" - Nel nuovo episodio di Chicago PD 4, l'Intelligence di Voight dovrà concentrarsi su un caso collegato al mondo della droga. Una vittima è stato ritrovata lungo le strade con addosso un sacchetto pieno di droga. In città viene infatti diffuso un nuovo tipo di eroina, che viene tagliata con un potente farmaco allucinogeno, il Fentanyl. Ogni persona che abbia assunto la sostanza dal suo arrivo a Chicago, rimane vittima di omicidio. Soprattutto i giovanissimi, gli studenti, che sono alle prese con le prime esperienze nel mondo della droga. In seguito alle prime indagini, si scoprirà che chi sta diffondendo l'eroina è in realtà un gruppo di studenti universitari che fanno capo direttamente ad uno dei boss più famigerati della malavita del quartiere di Chinatown. Intanto, Trudy dovrà informare a malincuore che le pressioni ricevute dal suo precedente Comandante hanno fatto il loro effetto e che quindi dovrà ritornare a lavorare per il Dipartimento originario. Mouse invece continua a fare dei tentativi in previsione del suo ritorno nell'esercito.

© Riproduzione Riservata.