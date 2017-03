CRIMINAL MINDS 12/ Anticipazioni puntata 3 marzo 2017: il ritorno di Reid ed il peggioramento di Diana

CRIMINAL MINDS 12, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Fox Crime di oggi, venerdì 3 marzo 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 12, in prima Tv assoluta. Saranno il 10° e l'11°, dal titolo "La rabbia dentro" e "Il tempo della memoria". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: è il compleanno di Rossi (Joe Mantegna) e come accade ogni anno, il detenuto che ha incastrato molti anni prima lo contatta per rivelargli il luogo in cui ha sepolto una delle sue vittime. In questo caso, gli rivela in realtà di essere fra i criminali evasi tempo prima dal carcere di massima sicurezza. JJ (AJ Cook) ed il resto della squadra è preoccupata per il profiler, ma Rossi è convinto di dover andare avanti per dare pace ai familiari delle vittime. Il profiler incontra quindi la madre di Jody Wilson, una delle sue ultime vittime, che sottolinea tuttavia come Yates (Adam Nelson) fosse affezionato alla figlia, per via del loro fidanzamento. Rossi intuisce quindi che il criminale sta cercando un'altra vita, ma quando viene contattato di nuovo, inizia a temere per l'incolumità della sua famiglia. Dopo aver stilato il profilo, Rossi fa spostare la famiglia in una safe house in tempi brevi, ma Emily (Paget Brewster) continua ad essere molto preoccupata per lui, anche se il profiler sottolinea più volte di stare bene. Nel frattempo, Yates individua un'altra vittima e l'aggredisce a bordo auto, con una scusa. Contatta subito Rossi e lo avvisa che impiegherà molto tempo per occuparsi di Brandi (Sushana Watkis). Due giorni dopo, il BAU analizza ancora l'ultima telefonata, mentre la caccia all'uomo prosegue, anche se a tentoni. Rossi è inoltre convinto che la maggior parte delle risposte si trovano lì a loro disposizione, ma per riuscire ad entrare nella mente del criminale, dovranno concentrarsi sulla loro mente. Lo psichiatra usa infatti cucinare la carbonara, la preferita dalla nonna. E' il suo rituale, in cui immagina di mangiare con l'SI, chiunque sia di volta in volta, a cui sottopone diverse domande. L'essenziale è trovare quella giusta. Pensando a Yates, Rossi capisce che uno dei suoi nodi è la madre e l'odio che prova nei suoi confronti. Durante uno dei loro dialoghi immaginari, Rossi intuisce dove poter trovare Yates ed anche che lo sta aspettando. Il criminale tuttavia punta l'arma contro il collo della vittima, convinto che il profiler non oserà sparargli. Se morirà, non potrà infatti rivelargli dove ha nascosto le altre vittime, ma Rossi impiega solo qualche secondo prima di colpirlo in pieno petto. Una volta risolto il caso, il BAU riesce anche a trovare la madre di Brandi, che non vede da oltre dieci anni. Nonostante Clark (Pooch Hall) sia uno degli studenti più promettenti del suo corso di analisi della mente criminale, l'agente preferisce ritirarsi per evitare di mettere la famiglia in pericolo.

CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 MARZO 2017, EPISODIO 10 "LA RABBIA DENTRO" - Grazie alle informazioni fornite da una delle fonti di Walker, Emily decide di impegnare la squadra su una serie di rapine e omicidi avvenuti in case di lusso di San Diego. Le scene del crimine mostrano una chiara effrazione, che riconduce ad una banda composta da un uomo ed una donna. La banda ha inoltre trascorso del tempo nelle casi, consumando droga ed alcool, mentre le vittime sono state tenute legate ed uccise con un unico colpo di pistola. CRIMINAL MINDS 12, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 MARZO 2017, EPISODIO 10 "LA RABBIA DENTRO" - Reid ritorna da Houston, dove ha fatto visita alla madre che sta affrontando un nuovo e sperimentale programma di cura. Solo mentre la squadra affronterà il caso successivo, si scoprirà che in realtà Diana non si trova più ospite della clinica, ma sta vivendo a casa con Reid. La cura non stava avendo infatti l'effetto desidrato e Reid, grazie ad una consulenza profeessionale, è stato informato che la cosa migliore per entrambi sarebbe che Diana ritornasse a vivere nella struttura. Lo scienziato, tuttavia, crede di dover ottenere un nuovo parere. Intanto, il BAU indaga su un caso di Tampa, in Florida, dove sono stati ritrovati due corpi, che presentano alcuni tatuaggi ad inchiostro nella parte interna del braccio.

