ECCEZIONALE VERAMENTE/ Oggi, venerdì 3 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

ECCEZIONALE VERAMENTE, OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 3 marzo 2017) - Rimandata la seconda puntata di Eccezionale Veramente sul piccolo schermo di La7: il talent dedicato alla comicità ha preso il via la scorsa settimana, con il primo appuntamento della seconda edizione, ma la pagina Facebook ufficiale - nella giornata di ieri giovedì 2 marzo - è intervenuta per annunciare che in prime time si lascerà invece spazio ad un appuntamento molto speciale con Bersaglio mobile, programma di attualità con Enrico Mentana. Francesco Facchinetti - da quest'anno alla guida del programma - tornerà in scena dunque tra qualche giorno, pronto a dare spazio a nuovi sketch comici e a a nuove esibizioni, nonchè ai commenti dei giudici Selvaggia Lucarelli, Diego Abatantuono e Paolo Ruffini. Il debutto di Eccezionale Veramente non ha segnato degli ascolti strepitosi, fermandosi al 2.5% di share con meno di mezzo milione di telespettatori al seguito: la pagina Facebook sottolinea che Eccezionale Veramente verrà recuperato la prossima settimana, e a breve dunque scopriremo anche se il programma riuscirà a risalire rispetto all’anno scorso, quando la sera del debutto aveva raggiunto il 3.72% di share con 854mila spettatori. Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Eccezionale Veramente.

