Ed Sheehan contro Justin Bieber/ Confessione shock: “Gli ho spaccato la faccia con una mazza da golf!"

Ed Sheeran, confessione shock del cantante: "Ho spaccato la faccia a Justin Bieber con una mazza da golf!" - Una confidenza inedita ma soprattutto molto sorprendente quella fatta da Ed Sheeran a The Guardian. Il cantautore britannico 26enne, che è tornato al successo con il suo ultimo sigolo "Shape of you", nel corso dell'intervista ha infatti riportato alla mente un episodio incredibile che lo vede protagonista insieme all'amico e ben noto cantante Justin Bieber. "Eravamo in Giappone. Dopo aver fatto un tour dei bar, siamo andati su un campo da golf. Lui aveva bevuto solamente dell’acqua, mentre io ero ubriaco. - racconta Ed Sheeran, che sorprende poi tutti - Ad un certo punto si è sdraiato al suolo e si è messo una pallina da golf in bocca, chiedendomi di colpirla con il bastone. Io gli ho risposto: “Ma sei fuori?”. Ma lui ha insistito e così l’ho fatto. Avete presente quando nei film qualcuno riceve un pugno e si sente quel suono, come uno schiaffo? Nella vita reale non è così. Quando colpisci qualcuno senti un tonfo sordo. Ho sentito esattamente qualcosa del genere e poi ho visto le sue guardie del corpo avvicinarsi a me con una faccia inorridita. - e arriva alla conclusione - Praticamente ho spaccato la faccia a Justin Bieber con una mazza da golf!"

Ed Sheran fa infuriare in Beliebers? Intanto per i fan del cantante 26enne arriva un'occasione imperdibile - Un racconto davvero sorprendente quello di Ed Sheraan e della particolare notte in Giappone con Justin Bieber che sarà piaciuto sicuramente poco ai fan del cantante 23enne. Intanto Mondadori Store e Warner Music hanno appena lanciato un concorso speciale che permetterà di assistere a un mini live con Ed Sheeran, realizzato in esclusiva all’interno del Mondadori Megastore di Piazza Duomo per un piccolo gruppo di fortunati estratti (50 per la precisione) fra tutti coloro che preacquisteranno fino all’8 marzo nei Mondadori Store aderenti all’iniziativa o sul sito www.mondadoristore.it il suo nuovo album nelle versioni cd e vinile: un'occasione davvero unica e speciale, che consentirà di accedere all’esibizione live di Ed Sheeran che avrà luogo in esclusiva per loro il 12 marzo nel Mondadori Megastore di Piazza Duomo 1, Milano.

