FABRIZIO CORONA / News: “Non sto con un delinquente”, le parole di Silvia Provvedi (oggi, 3 marzo 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI DIFENDE IL SUO COMPAGNO, ECCO COME - Fabrizio Corona resta in carcere. Queste, in estrema sintesi, le ultimissime novità riguardanti l'ex re dei paparazzi in carcere dallo scorso ottobre con l'accusa di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. L'imprenditore catanese dovrà continuare a scontare la sua pena presso il carcere di San Vittore. E così, anche se per poco, i riflettori mediatici si sono nuovamente riaccesi sulle sue spinose faccende giudiziarie. La Corte di Cassazione ha definito inammissibile il suo ricorso contro la misura cautelare presa dal Tribunale del Riesame di Milano il 27 Ottobre 2016. Secondo quanto si legge tra le pagine degli ultimi numeri di "Chi", Fabrizio Corona si diceva fiducioso, ed invece... cosa accadrà adesso? La sua fidanzata Silvia Provvedi continua ad essere al suo fianco digerendo anche in silenzio le accuse dell'ex moglie di lui, la modella croata Nina Moric. La donna infatti, ha commentato l'ultima paparazzata della Provvedi insieme al figlio di entrambi, Carlos Maria. Il settimanale Eva 3000 ha infatti titolato l'articolo scrivendo della cantante con l'appellativo di "Mamma Bis". Questo ha profondamente turbato la Moric che ha definito l'ex vincitrice de L'Isola dei Famosi 10 una: "nana tascabile". L'avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona, ha spiegato la decisione della Corte di Cassazione arrivata: "perché la difesa ha rinunciato ad andare avanti. A quel punto, la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile - per poi aggiungere - Si tratta di una scelta di strategia processuale". Nel frattempo, la fidanzata Silvia Provvedi si è confidata ai microfoni di Mattino 5: “Non sto con un delinquente. Deve ricominciare il suo percorso fuori dal carcere". Per capire come si svilupperanno gli esiti di questa faccenda, bisognerà attendere il prossimo 9 marzo: quale potrebbe essere la prossima “mossa” verso la desiderata libertà?

