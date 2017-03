FORTITUDE 2/ Anticipazioni puntata del 3 marzo 2017: scoperta la vera identità del killer!

FORTITUDE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà il sesto episodio di Fortitude 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: mentre le autorità interrogano Vincent (Luke Treadaway) sull'attacco subito, la popolazione si stringe per i funerali della giovane Bianca. Poco dopo, Natalie (Sienna Guillory) viene avvisata del ritrovamento della lingua di Tavrani (Ramon Tikaram), mentre Eric (Björn Hlynur Haraldsson) e Michael (Dennis Quaid) inseguono un misterioso uomo incappucciato. Anche se lo Sceriffo lo ferisce, il sospettato riesce a fuggire. La squadra riesce però a trovare una borsa gialla, appesa alle travi di un capannone, dentro cui viene ritrovata la testa a Bianca. Una volta appreza la notizia, Munk (Ken Stott) riprende duramente i poliziotti perché si sono fatti sfuggire il killer, ma subito dopo raggiunge il suo complice e lo accusa di essere stato impudente. Tomak Bowzky (Gershwyn Eustache Jnr) non si capacita di come qualcuno sia riuscito a sottrarre il borsone, ma viste le imposizioni di Munk, lo azzittisce affermando di sistemare tutto la mattina successiva. Nel frattempo, Vladek (Robert Sheehan) riferisce a Freya (Michelle Fairley) quanto ha visto nella sua visione, riguardo al killer ed al demone a cui consegna le vittime. Nel frattempo, Dan (Richard Dormer) viene informato che la moglie potrebbe non riprendersi mai più e deve decidere se staccare il respiratoe oppure no. Eric e la squadra controllano invece la videosorveglianza dell'aereoporto, seguendo un indizio, e trovano Tomak. Quest'ultimo, quella sera, si arma per affrontare la seconda parte della missione, mentre Natalie (Sienna Guillory) scopre che la madre è ritornata nella casa di famiglia, stranamente guarita. Nello stesso momento, la task force ssi arma fino ai denti per andare a prelevare il barista, mentre Vladek si introduce silenziosamente nel suo appartamento. Si spoglia completamente, impugna il coltello e si infila nella docccia, dove aggredisce Tomak alle spalle. Dopo avergli spezzato il braccio, gli apre il ventre con il pugnale ed infine gli asporta il cuore a mani nude. Eric e la squadra giungono sul posto alcuni istanti dopo, quando lo sciamano si è già allontanato. Dan invece sosta al di fuori del laboratorio in lacrime per la morte della moglie, ma la trova poco dopo in piedi sulla neve a piedi nudi, sveglia.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 MARZO 2017, EPISODIO 6 - Nel sesto episodio di Fortitude 2, il crescendo di violenza ed oscurità sarà ancora più evidente rispetto a quanto abbiamo visto finora. Sul fronte degli omicidi, ormai non c'è alcun dubbio di chi sia il colpevole. Allerdyce è stato in un certo senso una specie di copycat, un imitatore che in qualche occasione ha simulato il modus operandi del vero killer. Stoddarti invece è stato ucciso solo da Liam, anche se è stato il primo a completare l'omicidio bastonando la vittima alla testa prima di aggredirlo con una forchetta. Ci verrà mostrato come è iniziato il tutto, quale evoluzione abbia subito Shirley, dall'attacco dei mammut fino all'insorgere della malattia. In questo modo, la sete di sangue e di macellare le proprie vittime potrebbe essere una conseguenza della malattia. Un punto che Sharinda aveva compreso molto bene. Intanto, Michael scoprirà che la moglie ha ricevuto un miracolo, menrtre Yuri inizierà a sospettare di Eric a causa di un proiettile della polizia ritrovato sul corpo dell'ultima vittima. Questa è la sua opinione, analizzando la scena del crimine, che rivelerà alla fine di come Anderssen gli abbia imposto di tacere e che ha sfruttato le immagini dei resti di Minus per intimidirlo. Tramite un flashback ci verrà mostrato inoltre come Yuri sia consapevole che un disegno di Minus valga anche 1 milione di sterline.

© Riproduzione Riservata.