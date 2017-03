FRANCESCO E TOMMASO / Guai per lo sceneggiatore: Tina sempre più presente, scoppierà la crisi nella coppia? (Amore Pensaci Tu, puntata 3 marzo 2017)

FRANCESCO E TOMMASO, GUAI PER LO SCENEGGIATORE: TINA SEMPRE PIU' PRESENTE, SCOPPIERA' LA CRISI NELLA COPPIA? (AMORE PENSACI TU, PUNTATA 3 MARZO 2017) - In Amore Pensaci Tu, a casa di Francesco e Tommaso c'è un'unica padrona: Tina. Come avremo modo di vedere nella puntata di oggi, venerdì 3 marzo 2017, la donna mette bocca in ogni questione familiare e punzecchia Francesco su ogni banalità, compresa la colazione della piccola Stella. Lo sceneggiatore ha iscritto la bambina ad una scuola di nuoto e vuole che la sua alimentazione sia leggera, ma Tina banalizza la cosa e prepara alla nipotina qualsiasi leccornia che le chiede. Francesco è quindi sempre più frustrato dalla suocera e decide di parlarne apertamente con Tommaso. Lo accusa quindi di lavarsi le mani della situazione e di non voler prendere le sue parti contro la madre. La situazione sfocia nel grottesco durante la prima lezione di nuoto in piscina, dove vediamo Tina in costume che inizia ad ammiccare e fare movenze sexy nei confronti degli altri uomini. Francesco prova a nascondersi imbarazzato, mentre Stella non ne vuole proprio sapere di entrare in acqua. Francesco prova a convincerla, ma Tina fa un gesto impulsivo e getta la nipote in acqua, dandole la spinta a superare la sua paura di nuotare. Il gesto è la goccia che fa traboccare il vaso: Francesco ne parla con Tommaso e per la prima volta il pompiere si schiera contro la madre. Se vuole continuare a far parte della famiglia, Tina dovrà fare la nonna amorevole e comprensiva e non quella moderna, per cui dovrebbe scartare l'idea di aiutare Stella a superare le sue paure.

FRANCESCO E TOMMASO, LO SCENEGGIATORE DELUDE MARCO. RICONQUISTERA' L'AMICO? (AMORE PENSACI TU, PUNTATA 3 MARZO 2017) - Al centro dell'ultima puntata di Amore Pensaci Tu, anche la carriera di Francesco, che sta per fare un salto di qualità. Dopo anni a scrivere soap opera, per lo sceneggiatore arriva il debutto sul grande schermo: non sembra, però, prenderla molto bene. Perché? La trama del suo film non è poi così originale, visto ha tratto ispirazione dalla vita di una coppia di amici, Marco e Anna. Francesco decide inoltre di chiamare subito quest'ultima, perché eviti di dire tutto al compagno. Teme infatti che possa rimanerci male nel vedere che lui, l'uomo della coppia, non riesce a portare a casa il necessario per la sua famiglia, come invece inizierà a fare la moglie. Decicde quindi di raggiungerla all'ospedale, dove mettono a punto un piano per tenere Marco lontano dal cinema, ma l'uomo sa già del film e dopo averlo visto, come si può immaginare, ne rimane molto deluso. L'ansia dello sceneggiatore non fa altro che crescere, soprattutto perché era già sotto pressione per via dei problemi familiari ed ora dovrà vedersela anche con lo stato d'animo del suo amico. Al centro dell'ultima puntata di Amore Pensaci Tu, anche la carriera di Francesco, che sta per fare un salto di qualità. Dopo anni a scrivere soap opera, per lo sceneggiatore arriva il debutto sul grande schermo: non sembra, però, prenderla molto bene. Perché? La trama del suo film non è poi così originale, visto ha tratto ispirazione dalla vita di una coppia di amici, Marco e Anna. Francesco decide inoltre di chiamare subito quest'ultima, perché eviti di dire tutto al compagno. Teme infatti che possa rimanerci male nel vedere che lui, l'uomo della coppia, non riesce a portare a casa il necessario per la sua famiglia, come invece inizierà a fare la moglie. Decicde quindi di raggiungerla all'ospedale, dove mettono a punto un piano per tenere Marco lontano dal cinema, ma l'uomo sa già del film e dopo averlo visto, come si può immaginare, ne rimane molto deluso. L'ansia dello sceneggiatore non fa altro che crescere, soprattutto perché era già sotto pressione per via dei problemi familiari ed ora dovrà vedersela anche con lo stato d'animo del suo amico.

