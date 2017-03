FRATELLI DI CROZZA/ Anticipazioni e promo del nuovo show del comico in onda su Canale Nove (oggi, 3 marzo)

FRATELLI DI CROZZA, ANTICIPAZIONI 3 MARZO 2017: IL NUOVO SHOW DEL COMICO, PROMO - Ci siamo: finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Maurizio Crozza ha lasciato La7 e stasera - venerdì 3 marzo 2017 - è pronto ad approdare sul piccolo schermo del Nove con il suo nuovo show satirico, Fratelli di Crozza. Le sue copertine al Festival di Sanremo ad inizio febbraio hanno contribuito a mitigare la nostalgia dei suoi sostenitori, ma ormai nessuno sta più nella pelle, tanto più che tutte le anticipazioni e le anteprime condivise sui social in questi giorni si preannunciano più succulente che mai. Partiamo dal video promo: tutti i personaggi che il comico genovese porta come cavalli di battaglia sono perfettamente rappresentati, ognuno a modo suo cerca di spiegare che cosa sia questo nuovo show Fratelli di Crozza. Razzi-Crozza sembra avere le idee un po’ confuse in merito ai contenuti, mentre Padoan è convinto che quel giorno Crozza si limitasse a spiegare: “una grande azienda, come la Volvo” è la definizione di Marchionne, mentre De Luca sottolinea che si tratta di “personaggetti con il sorrisetto sulla faccia”. Non manca Papa Francesco, di spalle, attento alle parole del comico (e anche a quelle di Razzi…). Anche il promo, da solo, fa scintille: che cosa dovremo aspettarci in prime time?

FRATELLI DI CROZZA, ANTICIPAZIONI 3 MARZO 2017: IL NUOVO SHOW DEL COMICO, NUOVI PERSONAGGI - Non mancheranno alcuni nuovi personaggi in Fratelli di Crozza: il comico genovese torna in televisione e non lo fa certo a mani vuote. Come annunciati sulla pagina social del Nove nei giorni scorsi, Maurizio Crozza si prepara a lanciare la nuova trasmissione Dalle nostre parti (evidente parodia di Dalla vostra parte), in cui interpreta i panni di Maligno Belpietro, ripreso naturalmente da Maurizio Belpietro, il direttore de La verità. “Buonasera e benvenuti Dalle nostri parti… l’immigrazione, che ha portato delle malattie che aveva debellato, come la tolleranza, la solidarietà” si ascolta nella clip di anticipazione, e ancora “è disorganizzazione o son gli zingari che rubano i binari?”, in merito ai ritardi dei treni e dei mezzi ferroviari. “Su NOVE #canale9 sbarca l’informazione pulita e coraggiosa, raccontata da un volto d’eccezione: Maligno Belpietro. L’attesa sta per finire: #FratelliDiCrozza, dal 3 marzo alle 21:15!” si legge nel post condiviso sulla pagina Facebook. Curiosi di scoprire quali altri temi verranno affrontati durante la speciale rubrica? E attenti, perché le sorprese non sono finite qui…

