FUNERALI LEONE DI LERNIA/ Video, tanti colleghi per l'ultimo saluto al comico (oggi, 3 marzo 2017)

FUNERALI LEONE DI LERNIA, VIDEO: TANTI COLLEGHI PRESENTI PER L'ULTIMO SALUTO (OGGI, 3 MARZO 2017) - Si sono svolti questa mattina, venerdì 3 marzo 2017, i funerali del noto comico Leone Di Lernia recentemente scomparso. Il rito religioso si è svolto nella chiesa di Sant'Antonio Maria Zaccaria a Milano precisamente in via San Giacomo. Erano presenti tantissimi volti noti per dare un saluto a un personaggio molto simpatico e che nella vita era una persona per bene. Tra questi sono stati visti Elenoire Casalegno, Paolo Noise e Fabio Alisei tra gli altri. Il figlio di Leone Di Lernia ha tenuto un discorso davvero molto toccante che si è concluso con quello che sembra essere un motto come racconta VelvetGossip.it: "Leone Di Lernia non morirà mai, Auz". Sicuramente sono stati tanti i momenti toccanti, ma come avrebbe voluto lo stesso Leone Di Lernia c'è stato spazio anche per i sorrisi e per ricorddare un personaggio positivo che aveva sempre la battuta pronta e la voglia di sdrammatizzare anche le situazioni peggiori con grande emozione e l'interesse di far sorridere tutti. CLICCA QUI PER IL VIDEO

FUNERALI LEONE DI LERNIA, VIDEO: TANTI COLLEGHI PRESENTI PER L'ULTIMO SALUTO. IL MESSAGGIO DEL FIGLIO (OGGI, 3 MARZO 2017) - Stamattina in molti alla chiesa Sant'Antonio Maria Zaccaria di Milano hanno salutato per l'ultima volta Leone Di Lernia ai suoi funerali. Ci sono stati dei messaggi davvero importanti e la presenza di tanti personaggi che gli hanno voluto un gran bene. Su Facebook l'ha voluto ricordare il figlio Davide che ha scritto: "Ciao papà, per quasi quaranta anni ho avuto il piacere di vivere Leone Di Lernia sia come padre che come artista. Come padre hai cresciuto una famiglia davvero splendida a cui non hai davvero mai fatto mancare niente tra affetto, sicurezze e tante risate. Come artista sei stato un genio incredibile capace di far innamorare di te milioni di persone. Sei stato un uomo forte, molto generoso, divertente e sincero. Un maestro di vita. Se io sono così è grazie a te e questo davvero non potrò dimenticarlo ma. Ogni giorni eri capace di stupirmi o eri semplicemente una spalla su cui piangere se avevo dei problemi. Di questo ti voglio ringraziare papà. Il grande affetto che migliaia di persone hanno dimostrato sono solo l'ultima conferma che hai avuto che di uomini come te ce ne sono pochi". CLICCA QUI PER IL PENSIERO DEL FIGLIO

