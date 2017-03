GIGI D’ALESSIO / In rampa di lancio con Made in Sud (Standing Ovation, venerdì 3 marzo 2017)

GIGI D’ALESSIO, IL NOTO CANTANTE OSPITE SU RAI 1: ALLA CONDUZIONE DI MADE IN SUD (STANDING OVATION, VENERDÌ 3 MARZO 2017) – Nella prima serata di Rai 1 va in onda la terza puntata della trasmissione Standing Ovation condotta da Antonella Clerici. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente interessante e scoppiettante anche in ragione dell’annunciata presenza di ospiti d’eccezione come nel caso del noto cantante napoletano Gigi D’Alessio. Per l’artista sarà anche l’occasione giusta per promuovere la prima puntata stagionale della trasmissione comica Made in Sud che lo vedrà nella prima serata di Rai 2 nelle vesti di conduttore. D’Alessio infatti ha preso il posto del duo Gigi & Ross che invece sono passati alla conduzione della nuova edizione di Furore. Da notare che lo scorso anno il cantante e compagno di Anna Tatangelo, è stato in diverse occasioni ospite di Made in Sud per quelle che sono sembrate una sorta di prove generale per una conduzione che si preannuncia scoppiettante.

GIGI D’ALESSIO, IL NOTO CANTANTE OSPITE SU RAI 1: LO SFOGO POST FESTIVAL È COSTATO I MIGLIORI ANNI ALLA TATANGELO? (STANDING OVATION, VENERDÌ 3 MARZO 2017) – Gigi D’Alessio è stato tra i cantanti in gara nell’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto nello scorso mese di febbraio da Carlo Conti dal palcoscenico del Teatro Ariston. Un’esperienza che tuttavia non si è rivelata eccezionale per il cantante napoletano che è stato estromesso dalla finalissima. Un risultato che ha evidentemente lasciato l’amaro in bocca all’artista come del resto confermano le sue esternazioni nell’immediato dopo Festival criticando il sistema di votazione e la composizione della giurie. Uno sfogo che secondo quanto riportato dal sito Dagospia sembra essere costato caro ad Anna Tatangelo, compagna di Gigi D’Alessio. Nello specifico pare che la Tatangelo sia stata estromessa dal ruolo di valletta della prossima ed imminente edizione della trasmissione I migliori anni che andrà in onda nella prima serata di Rai 1 a partire dal prossimo 21 aprile. Per il momento si tratta soltanto di un’illazione o quanto meno di una ipotesi ma di certo nel caso ci sarebbe un cambio per il ruolo di valletta sarebbe umano averne il dubbio.

© Riproduzione Riservata.